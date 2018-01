De Barcelona a Girona a peu, un nou repte contra el càncer

En tinc ganes i la causa em motiva. Per a mi és un repte personal, i sempre que puc camino amb un objectiu solidari. Fer salut i fer bones accions ajuda a desactivar el desànim, i això és un missatge que cal transmetre», explica en Joan Molina, un gironí que, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer, s'ha proposat caminar de Barcelona a Girona per recollir fons per a la investigació contra la malaltia.

«Caminar va ser la meva manera de trobar motivacions quan em vaig quedar a l'atur, d'estar actiu, i tot el que puguin fer per ajudar, és benvingut. Per mi és un homenatge a una persona que vaig perdre, i a d'altres que lluiten contra el càncer», explica Molina, impulsor del projecte Camina, que destinarà els diners a l'AECC-Catalunya contra el Càncer.



L'objectiu, la plaça Catalunya

Molina té previst sortir el dia 3 de febrer de la plaça Catalunya de Barcelona i arribar a la plaça de Catalunya de Girona el dia 4, coincidint amb la Cursa contra el Càncer Girona en Marxa que organitza l'AECC.

«Estic acostumat a caminar i a fer travesses llargues, fent etapa per etapa, però l'itinerari seguit també és un repte esportiu per a mi», apunta.

A banda de fer donatius o difusió del repte, Molina convida qui vulgui col·laborar amb la iniciativa a acompanyar-lo en algun dels trams dels 100 quilòmetres que fa el recorregut.

«Ja hi ha gent que m'ha dit que m'acompanyarà a la sortida a Barcelona o que m'esperarà a Fornells per arribar junts. L'important és que la gent s'engresqui, sobretot els joves, per sumar-los a la causa», indica Molina.

Aquest no és, ni de bon tros, el primer repte esportiu i solidari que tira endavant el gironí. El projecte Camina va nèixer el 2015, amb el repte d'unir Sils i Finisterre, i posteriorment va recórrer Catalunya per lluitar contra el càncer infantil, sortint de Girona direcció Montserrat i passant per Barcelona, Tarragona i Lleida.