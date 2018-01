Canvi de guàrdia a Sant Climent

La celebració de la Pasqua Militar al palau de Capitania de Barcelona, ubicat al passeig de Colom, a tocar del mar, el recent ascendit coronel Javier Rodríguez de Labra va ser oficialment presentat en societat (militar) com el nou màxim comandament de l'Exèrcit a Girona.

Ve de la Legió, recorden des de l'Associació Espanyola de Veterans de Montanya, entitat que va participar activament en el 375è aniversari del Regiment Arapiles 62, aquarterat a la base de Sant Climent Secebes, el nou destí professional de Rodríguez Labra.

Substitueix Javier Mur Laguna, el comandament que, a finals de setembre, en plena ebullició política a Catalunya per la proximitat del referèndum de l'1-O, va presidir la jura de bandera més mediàtica celebrada al Castell de Sant Ferran, que va comptar amb la presència d'autoritats civils, entre les que s'hi comptava el subdelegat del Govern d'Espanya a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante que, ahir, a la seu administrativa de l'Estat de la Gran Via de Jaume I, rebia Rodríguez Labra per expressar-li «ple suport» en tant que membre de les Forces Armades, institució que té la «important missió constitucional de garantir la sobirania d'Espanya», de defensar-ne «la integritat territorial».

Missatge transmès en persona pel referent polític del Govern espanyol a Girona al comandament militar més alt de la província –integrada en la Brigada Aragón I des que a principis de l'any passat l'Exèrcit reorganitzés la seva estructura operativa– en un moment polític més que delicat.



«Sort i encert»

De manera que Sánchez-Bustament va desitjar a l'alt oficial «sort i encert en la seva nova etapa com a comandant militar de Girona al capdavant de la base militar de Sant Climent Sescebes que, gràcies a l'«elevada disponibilitat» de tropes disposa d'«una gran capacitat de projecció per actuar en escenaris internacionals i en totes aquelles operacions en les que sigui requerida», recorden des de l'Exèrcit de Terra.



Missió al Líban

El Regiment d'Infanteria Arapiles 62 ha pres part en misions a l'antiga Iugoslàvia, a l'Afganistan, a Mali, Somàlia, l'Irak i el Senegal. I ara es prepara per enviar efectius al Líban, en una missió prevista per al mes de maig vinent. Per preparar-la, soldats de Sant Climent van participar en l'exercici de maniobres «Isla mínima», que va tenir lloc l'estiu passat al Pirineu aragonès i que va reunir 2.300 efectius de la relativament nova Brigada Aragón I.

A banda del regiment d'infanteria amb base a Sant Climent, hi van prendre part la Companyia d'Esquiadors i Escaladors de Jaca i els regiments d'artilleria de campanya (RACA) i cuirassat de Saragossa, les primeres que feien conjuntament.