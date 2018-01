Conferència de Mainat a Girona

l'autor de «ciència optimista» i exmembre de la trinca, Josep Maria Mainat, va obrir ahir els actes commemoratius del 120è aniversari del Col·legi de Metges de Girona amb una conferència sobre la relació entre la medicina i la tecnologia. Sota el títol Medicina i tecnologia, una revolució imparable, Mainat va abordar a l'Espai Caixa de Girona com les dues disciplines col·laboraran per revolucionar l'atenció sanitària, millorant exponencialment la prevenció, la diagnosi i la cura de les malalties i, per tant, l'esperança de vida saludable.