La CUP demana a Banyoles que no convidi les policies de l'Estat

La CUP de Banyoles vol que l'Ajuntament es disculpi per la presència de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a la Diada de la Policia Local, que es va celebrar divendres de la setmana passada. El partit de l'oposició també vol que l'equip de govern es comprometi a no tornar a convidar representants d'aquests dos cossos policials i que cap representant polític municipal s'hi reuneixi «si abans no hi ha una disculpa pública». En aquest sentit, la CUP va considerar que «no podem qualificar de presència merament protocol·lària a qui empresona els nostres dirigents, ataca les nostres institucions i pega les nostres veïnes». Les explicacions de l'alcalde, Miquel Noguer, en la junta de portaveus celebrada dilluns no va satisfer els regidors de la CUP.