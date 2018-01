Esport i hàbits saludables pel 4 de febrer

L'AECC-Catalunya Contra el Càncer Girona aposta per la promoció de l'esport i els hàbits saludables per commemorar el Dia Mundial Contra el Càncer, ja que hàbits saludables com una dieta equilibrada, l'exercici físic o protegir-se del sol poden ajudar a prevenir el 40% dels casos.

Se celebrarà la quarta Cursa Contra el Càncer Girona en Marxa. La cita, que l'any passat va reunir unes 600 persones, confia arribar als 800 participants en les diverses modalitats.

A més, diverses juntes locals, com les de Figueres, Sant Feliu de Guíxols o Blanes, repartiran pomes en taules informatives al carrer, una acció que també es repetirà en entitats i empreses que col·laboren amb l'associació.

Per visibilitzar l'efemèride, també s'il·luminarà de verd l'Ajuntament de Girona i es formarà la imatge d'una gota amb la participació de la ciutadania.

La celebració del Dia Mundial del Càncer arrenca demà amb un concert de gospel solidari al Teatre Municipal de Girona i la sisena edició del Foro contra el Càncer el dia 1, que es celebra a Madrid i es podrà seguir per streaming des del Col·legi de Farmacèutics de Girona.