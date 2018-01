La grip repunta i eleva un 1,9% l'activitat als CAPs gironins i un 1,7% a les urgències

El repunt de l'epidèmia de la grip ha fet crèixer l'activitat a l'atenció primària gironina un 1,9% respecte de la setmana anterior i un 1,7% a les urgències hospitalàries, segons les dades del Departament de Salut.

L'atenció primària ha fet 51.329 visites a les comarques gironines la darrera setmana. Mentre que l'atenció continuada als CAPs s'ha incrementat un 12,6% fins arribar a les 6.835 atencions, l'atenció domiciliària que realitzen els equips de primària s'ha reduït un 4,43%, passant a 1.315.

Pel que fa als hospitals, en una setmana els centres de la regió sanitària de Girona han atès 7.877 urgències, de les quals 841 han requerit ingrés, fet que suposa un lleuger descens respecte a la setmana anterior.

Segons les dades de Salut, la taxa d'incidència de síndromes gripals a Catalunya ha augmentat durant l'última setmana un 58% respecte l'anterior fins arribar als 413,26 casos per 100.000 habitants. L'activitat gripal frega, per tant, el nivell epidèmic elevat i supera per quarta setmana el llindar epidèmic establert per aquesta temporada, que és de 109,4 casos per 100.000 habitants.

Durant la setmana del 15 al 21 de gener, els casos de grip han augmentat, especialment, en el grup de menors de 14 anys mentre que en el de majors de 64 anys mostra una davallada respecte a la setmana anterior. Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip,s'han registrat 38 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada (a principis d'octubre) un total de 619. El 70,6% no estaven vacunats.