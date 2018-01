Jordi Rimbau, nou cap del servei de Neurocirurgia de l'hospital Trueta

El doctor Jordi Rimbau és el nou cap del servei de Neurocirurgia de l'hospital Josep Trueta de Girona, servei de referència de la regió sanitària de Girona. Des del 15 de gener, Rimbau substitueix el doctor Secundino Martín, que havia liderat el servei durant 17 anys.

Rimbau compatibilitzarà el càrrec al Trueta amb el lideratge del servei de Neurocirurgia de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. La tasca a Can Ruti la va assumir al 2012, quan va deixar el Trueta per assumir la responsabilitat a Badalona, i ara compaginarà les funcions de cap dels serveis de Neurocirurgia dels dos centres de manera independent, indiquen des del Trueta.

El doctor Jordi Rimbau és especialista en Neurocirurgia per l'hospital de Bellvitge i graduat a l'European Association of Neurosurgical Societies (EANS), i ha estat ponent a diversos actes científics de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC) i de la Sociedad Española de Neurorraquis. És líder en diverses línies d'instrumentació de la columna i la seva activitat se centra en el camp de l'oncologia i la cirurgia espinal complexa. Va presidir la Societat Catalana de Neurocirugia i coordina estudis clínics internacionals del Servei de Neurocirurgia de Can Ruti.

D'altra banda, des d'ahir mateix l'àrea de Neonatologia de l'hospital Trueta també compta amb un nou cap de secció. Es tracta del pediatre Josep Perapoch, doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha desenvolupat la seva carrera professional a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

El nou cap de secció de Neonatologia ha treballat especialment l'atenció al nadó prematur, centrant-se en la reducció de l'impacte de l'ingrés sobre el desenvolupament del nen i en la inclusió de la família com a cuidadora.

En aquest camp és formador NIDCAP ( Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, un programa internacional que busca la visió integral en les cures del nounat per reduir-li l'estrès) i coordinador del grup de treball interhospitalari PADEICS-NIDCAP.