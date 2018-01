La línia aèria Jet2.com preveu consolidar-se com el segon operador a Vilobí

La companyia aèria britànica Jet2.com ofereix per aquest 2018 més de 177.000 places en nou rutes diferents per volar entre Girona i el Regne Unit. Unes xifres que fan créixer l'aerolínia per segon any consecutiu i que d'aquesta manera la consoliden com el segon operador de l'aeroport Girona-Costa Brava, per darrere de la irlandesa Ryanair. Tot plegat després d'un fulgurant augment de vols i passatgers durant el 2017 a Vilobí. Jet2.com preveu que el «pic de vols» arribi a l'estiu, amb una freqüència de 22 operacions setmanals,uns guarismes que duen al conseller delegat de Jet2.com, Steve Heapy, a preveuere un any «exitós» per a la companyia a Girona. En aquest context, Heapy remarca el «compromís ferm» de Jet2.com amb la destinació, malgrat que ha detectat «una creixent demanda per altres destinacions europees, especialment de l'est de la Mediterrània».

Enguany la companyia connectarà Girona amb les britàniques Leeds, Manchester, Londres, Edimburg, Glasgow, Belfast, Newcastle, East Midlans i Birmingham. Així mateix, la bona afluència de passatgers de l'any passat ha portat l'operador turístic vinculat a la companyia, Jet2Holidays, a incrementar fins a 67 el seu catàleg d'hotels gironins.