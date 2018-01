La manca de pluges podria obligar les dessalinitzadores a funcionar al 100%

La manca de pluges continua dibuixant un escenari poc optimista per als pròxims mesos. Durant la jornada d'ahir es va celebrar la comissió de desembassament extraordinària del sistema Ter-Llobregat amb l'objectiu d'analitzar la situació actual dels recursos hídrics, les previsions, així com l'activació progressiva de diverses mesures per alentir el descens de les reserves embassades.

Els embassaments d'aquest sistema se situen avui al voltant del 45% de la seva capacitat total, amb uns 275 hm3 (un volum inferior al registrat fa un any). L'actual tendència és decreixent, fruit de la falta de pluges registrada en els darrers mesos i després d'encadenar un 2017 molt sec.

Els recursos alternatius

A més d'analitzar la situació actual, la comissió de desembassament va servir també per informar de les mesures que s'han pres en els darrers mesos per disposar de nova aigua. Les plantes dessalinitzadores, que en situació de normalitat funcionen al mínim, estan produint al 85%. Concretament, la planta del Llobregat, que habitualment funciona al 10%, ho està fent al 85%, mentre que la de la Tordera, que en èpoques de normalitat produeix entre el 20 i el 25%, està funcionant al 75%.



En cas que es mantingui la falta de pluges i el descens de reserves, les dessalinitzadores podrien funcionar fins al 100% a finals del mes de febrer. En només un mes d'aquest 2018, ja ha registrat un volum de 2,37 hm3. Des del 2014 la producció ha anat augmentant de manera considerable. Amb la suma de l'aigua produïda per les dessalinitzadores a l'augment d'extraccions de les aigües subterrànies, els recursos alternatius aporten actualment el 38% del total de la demanda, amb el conseqüent estalvi de reserves embassades.

En la comissió d'ahir també es va tractar el cabal alliberat en concepte de cabal de manteniment. Es preveu que, mentre es mantingui l'escenari de sequera, restarà vinculat al cabal natural que entri a Sau, tal com estableix el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i com es va acordar a la Taula del Ter. El que calgui desembassar per a usos consumptius (com per exemple el reg) s'alliberarà amb càrrec a les reserves embassades, d'acord amb les concessions vigents i els acords de les comissions de desembassament.

Durant el 2017 s'ha mantingut el cabal de més de 3 m3/s del Ter al seu pas per Girona i a partir del juny de 2018 s'iniciarà el procés d'implantació dels cabals ambientals previstos al Pla de gestió.

Aquesta mesura no planteja un increment de les extraccions d'aigua del riu per a l'abastament domèstic, tant de les comarques de Girona com de l'àrea de Barcelona. Un cop les pluges augmentin les reserves d'aigua fins a una situació de normalitat, es revertirà la mesura.



El compliment dels acords

En els darrers mesos, l'Agència Catalana de l'Aigua ha estat treballant en l'assoliment dels compromisos acordats mitjançant la Taula del Ter. Entre les mesures més destacades s'han aprovat unes noves Directrius Generals d'explotació de la xarxa i s'ha finalitzat la redacció de l'avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter. També s'ha conclòs l'estudi per ampliar la potabilitzadora d'Abrera i la de Sant Joan Despí.