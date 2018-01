Olot desencalla les obres de la plaça del Mig que començaran a la primavera

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas; l'arquitecte, Daniel Mallarach, i el representant de la Comunitat de Propietaris, Jordi Rovira, ahir, van presentar el projecte de remodelació de la plaça del Mig.

La previsió és que les obres comencin per la primavera i tinguin una durada de 3 mesos. Segons va explicar l'arquitecte, Daniel Mallarach, el projecte defineix les actuacions necessàries per reduir les barreres arquitectòniques, millorar l'espai públic i resoldre els problemes de filtracions i humitats.

L'arquitecte va explicar que la coberta dels locals de la planta baixa és un espai d'ús públic i calia convenir entre l'Ajuntament i els propietaris la solució a les filtracions d'aigua.

També ha apuntat que la superfície de la plaça en el nivell superior no afecta solament els propietaris, sinó que té parts municipals i parts que afecten els propietaris del carrer Major. La diversitat en la propietat, segons ell, va complicar les solucions.

També, va explicar que l'actual forma inclinada de la plaça provoca una concentració de l'aigua que provoca humitats.

El projecte corregeix els desnivells i entre els extrems. Per fer-ho provoquen un trencament que dissimularan amb uns bancs. Els bancs serviran per canviar el concepte actual de la plaça de lloc de pas per un que permetrà l'estada.

L'estada també serà potenciada amb arbres i espais enjardinats. També hi haurà una millora de l'enllumenat.

La proposta preveu la substitució de l'actual paviment, molt malmès, per unes plaques de gres de grans dimensions.

El projecte per a la reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig té un pressupost de 448.816 euros aportats entre l'Ajuntament i la comunitat de propietaris.