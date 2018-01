Quinze entitats protegeixen 9.454 hectàrees a Girona amb acords de custòdia del territori

Una teixeda de l´Alta Garrotxa on es van talar pins roigs i alzines per afavorir la regeneració de la finca, en una imatge d´arxiu.

Els paratges de l'Alta Garrotxa, el castell d'Oix, el bosc de la Tosca –entre les Preses i Olot–, l'estany de Sils, Can Morgat de Porqueres i l'estany de Banyoles, Can Puig de Fitor o l'entorn del castell de Vila Romà de Palamós es troben entre les 9.454 hectàrees gironines que es beneficien d'un acord per a la conservació de l'entorn. Amb 152, les comarques de l'Empordà i el Gironès concentren el major nombre d'acords de custòdia del territori a Catalu-

nya; al conjunt de Girona n'hi ha 249 dels 765 subscrits a tot el país, per 69 entitats ambientals diferents.

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), una organització sense ànim de lucre creada el 2003, recull aquestes dades en el seu setè inventari –publicat al desembre–, que dona compte dels convenis entre propietaris o administracions i entitats dedicades a la protecció de boscos, terrenys agrícoles o ramaders i zones fluvials o humides. El document, que es complementa amb una cartografia online disponible al web de la XCT que recull el 74% dels acords de l'inventari, «mostra la bona salut de la custòdia a Catalunya» –segons els autors.

La majoria de convenis, el 69,4%, afecten propietats privades i gairebé una quarta part, el 24,8%, a públiques; en el 5,8% no consta la titularitat. Aquesta proporció és similar a la de l'inventari anterior, datat de 2015. Pel que fa al nombre de convenis, la XCT concreta que se n'han exclòs prop de 150 respecte fa dos anys perquè «no complien uns requisits mínims de custòdia».

La Diputació de Girona, el Consorci de les Gavarres, la Iaeden, el Consorci per a la protecció i la gestió de l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa i la Fundació Emys es troben entre les 12 entitats catalanes de custòdia del territori amb més de 20 acords vigents. Un rànquing que lideren l'ens provincial, amb 84 convenis, i el Consorci de les Gavarres, amb 70.

Pel que fa als tipus d'acords, el 55,4% són per a la custòdia del territori, el 13,7% són de cessió d'ús per a un temps determinat i el 9,3%, d'arrendament o compra de drets de tala. La majoria, el 57,1%, té com a finalitat la conservació d'hàbitats naturals; el 13,5% volen preservar la gestió tradicional del territori; i el 6,8% se centra en la protecció d'espècies de fauna.