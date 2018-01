La venda de cigarretes a Girona cau un 61% des de l'entrada de la llei antitabac

Una campanya en centres hospitalaris d´intercanvi de cigarretes per pomes pel Dia sense Tabac.

La venda de cigarretes es continua desplomant a les comarques gironines any rere any i, en especial, des de l'entrada en vigor de la primera llei antitabac que prohibeix fumar en tots els espais públics tancats. Del 2005 al 2017 les vendes han caigut un 61%. Amb tot, el negoci del tabac segueix sent lucratiu i la facturació, tot i que ha experimentat descensos, ho ha fet de manera molt més lleu. En concret, un 17% menys facturat en cigarretes des del 2015 i un 10% menys en el conjunt del tabac (que inclou també cigars, de picadura i de pipa), segons les estadístiques del Comissionat pel Mercat de Tabacs publicades aquesta setmana pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques amb el tancament final de l'any 2017.

Així, el 2005, a la demarcació es van vendre 235,6 milions de paquets (cadascun amb 20 cigarretes). Ha passat més d'una dècada i la caiguda en vendes ha estat estrepitosa, amb diferents motius al darrere, la desnormalització de l'hàbit gràcies a la mateixa llei antitabac o bé per la crisi econòmica, entre altres. En canvi, aquest passat 2017, segons les xifres oficials la venda de cigarretes a la demarcació va ser de 92,4 milions de paquets, una caiguda del 61%. La tendència a la baixa ha estat sostinguda en els anys i, per exemple, en comparació amb un any abans, suposa un 3% menys de venda de cigarretes (es van vendre 94,9 milions d'unitats el 2016).

Respecte del 2005, les vendes han baixat en tots els tipus de tabac, tot i que la més gran ha estat el tabac de picadura. Llavors es venien 6,8 milions d'unitats i, en canvi, el 2017 van ser 280.266, una caiguda del 96% en aquest temps. Tot i això, mentre la venda de cigarretes experimentava una baixada entre el 2016 i el 2017, el tabac de picadura va pujar un 1,3%, de 276.689 a 280.266 unitats.

Tot i el gran descens en les vendes, el volum de negoci generat pel tabac s'ha contingut amb lleugers descensos, en part perquè els preus han anat pujant. Així, l'any 2005 es van vendre cigarretes per valor de 503 milions d'euros i el 2017 va ser de 418,5 milions d'euros (un 16,8% menys). Comparant el 2017 amb el 2016, quan es van facturar 421,2 milions, la caiguda és de 2,3 milions menys.

En paral·lel, el volum de negoci total generat pel tabac (cigarretes, cigars, tabac de picadura i pipa) ha passat dels 543 milions d'euros el 2015 als 488,2 milions el 2017 (un 10% menys) i d'1 milió d'euros menys respecte l'any 2016.

Tot plegat significa que, en el rànquing per províncies de l'Estat, Girona es manté un any més com a la cinquena on més tabac s'ha venut (cal tenir en compte l'efecte frontera), en euros i unitats. La llista l'encapçala Madrid, amb 290 milions de paquets de cigarretes venudes l'any passat; Barcelona (250,5 milions); València (127 milions) i Alacant (118,9 milions).

Finalment, Marlboro és la marca més venuda el 2017 a tot l'Estat, (319 milions de paquets), Winston (208,5) i Chesterfield (186 milions). En euros, 1.580.941.990 per Malboro, 949.049.095 per a Winston i 867.376.676 per Chesterfield en els tres primers llocs de la llista.