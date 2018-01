Campdevànol vol fer un alberg a l'edifici Coll i Bardolet

L'alcalde de Campdevànol, Joan Manso (PDeCAT), ha anunciat que l'objectiu de l'equip de govern és fer un alberg a l'edifici Coll i Bardolet al centre del poble.

Manso va fer l'anunci en el darrer ple. El va fer per retreure-ho a grup d'ERC a l'oposició que va proposar destinar un dels edificis de l'escola actual com a àlberg.

Es tracta de l'immoble de la carretera de Gombrèn que quedarà sense ús quan l'escola nova estigui acabada, cosa que es preveu per aquest any.

Esquerra va presentar una moció, en la qual demanava crear una comissió formada per grups polítics i també per entitats i associacions del municipi per decidir el destí dels dos edificis de les escoles.

L'equip de govern del PDeCAT va votar en contra de la moció i la va tombar, perquè ,segons l'alcalde, la proposta de la comissió era positiva. Això no obstant, els havia molestat el tema de l'alberg.

Manso va acusar ERC d'apropiar-se d'una proposta que el PDeCAT portava en el programa electoral i explicar-ho a la premsa com una idea dels republicans. La moció va comptar amb els vots d'ERC, MES i la CUP.

A més, el ple va aprovar tirar endavant el conveni de col·laboració per l'encàrrec d'execució de les obres del Pla per a la promoció del turisme de natura del Ripollès que gestiona el Consell Comarcal del Ripollès.