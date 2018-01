Estudiants de 10 a 16 anys pensen millores per al cicle humà de l'aigua

Trenta-sis equips de joves de 10 a 16 anys participen avui en dos tornejos locals de la First Lego League, que es disputen a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Els estudiants han acceptat el repte «Hydro Dynamics», que incita a pensar com a científics i enginyers i proposar solucions innovadores per millorar les etapes del cicle humà de l'aigua. Dels 36 equips, 29 són de les comarques de Girona i 7, de Barcelona. La First Lego League espera tenir 340 assistents.