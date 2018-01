L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona acull una nova edició de la First Lego League (FLL) aquest dissabte. Una edició en la que hi participen un total de 36 equips que competiran per veure qui troba la millor i més imaginativa solució pel cicle humà amb l'aigua. La idea és que els joves, que tenen entre 10 i 16 anys, aprenguin a pensar com a científics i enginyers i proposin solucions innovadores per millorar les diferents etapes del cicle humà de l'aigua. Per exemple, buscar respostes al consum excessiu, saber quines accions poden reduir l'impacte de les persones en el medi ambient, o veure quines males pràctiques cal eliminar. La gran majoria d'equips (29) venen de la demarcació de Girona i la resta de la de Barcelona. Competiran en dos torns de divuit equips i en total hi participaran uns 340 joves.

El funcionament de la prova, organitzada per la UdG i la Fundació Scentia, dona cinc minuts a cada equip per exposar quin problema creuen que no funciona prou bé o que cal modificar en relació a la temàtica escollida. A partir d'aquí han de proposar solucions als jutges i hauran de fer funcionar el robot que han preparat i que ha de superar diverses missions, com apagar un incendi, girar una aixeta o canviar una canonada. Tot plegat en dos minuts i mig.



Fomentar els valors

Un dels aspectes més importants d'aquesta competició són els valors. De fet, la prova pretén ser un escenari on els joves comparteixin i treballin en equip per batre els rivals, sempre des de l'esportivitat.

En aquest sentit, un dels vuit premis que es lliuraran distingeix l'equip que ha integrat millor els valors. La resta del palmarès es completa amb els premis al millor entrenador, al millor comportament del robot, al millor projecte científic, al millor disseny del robot, a l'emprenedoria, a les joves promeses i un premi a l'equip que reuneix totes les categories anteriors.