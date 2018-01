Neix el nou Col·legi de Criminòlegs de Catalunya amb accent gironí

Fa anys que els criminòlegs de Catalunya lluitaven pel reconeixement de la seva disciplina, ja que tot i estar formats i tenir les competències per desenvolupar-se professionalment, no han tingut, fins ara, la possibilitat de fer-ho en plenes condicions.

La majoria de professionals, quan acaben la carrera, no troben feina o els costa molt ser reconeguts, ja que no existeixen llocs de feina on es demani específicament un criminòleg; o bé, els llocs on hauria d'estar-hi present, ja estan ocupats erròniament per altres professions.



Els primers passos

El passat dijous el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya va convertir-se en una realitat, després de celebrar una assemblea constituent a Barcelona que va servir per escollir la junta directiva i els estatuts de l'organització.

La candidatura guanyadora va ser la de «Construïm Col·legi» –liderada per Daniel Limones–, que va sortir escollida amb 148 vots del total de 190 (entre persones assistents i vots delegats dels qui no podien venir). La llista la formen un total de 16 criminòlegs, 8 candidats i 8 suplents, que treballen en diferents disciplines.

Un dels trets més característics de la candidatura escollida és que volen «descentralitzar» el projecte i dur a terme un gran nombre de projectes i activitats des de la província de Girona. Tal com va explicar el secretari, Jaume Hombrado, «no es pot quedar tot únicament a Barcelona, és important explotar també altres nínxols».

Dos dels membres de «Construïm Col·legi» treballen precisament en aquesta zona: l'Eva Barroso, professora associada del Grau en Criminologia de la UdG, i en Sergi Fortià, responsable dels projectes tècnics de Mesures Penals Alternatives del Departament de Justícia del Pis de Reinserció de Figueres per a acollides de permisos de segon i tercer grau penitenciari. Un dels seus principals objectius és, doncs, poder crear un grup de treball específic a la demarcació que pugui detectar les necessitats dels criminòlegs, facilitar-ne la inserció laboral i fer formacions i activitats.



Set anys d'espera

La professió de criminòleg aborda l'estudi del crim amb l'objectiu d'aportar una informació contrastada i vàlida sobre l'infractor i la víctima. Els àmbits d'actuació dels criminòlegs estan relacionats amb la seguretat pública i els centres penitenciaris.

La primera sol·licitud de creació del col·legi es va registrar l'any 2011 i no va ser fins al maig del 2017 que es va aconseguir aprovar, després de reunions amb els diferents consellers. D'aquesta manera l'aprovació duta a terme representa un avenç per al sector, gràcies a la feina prèvia de l'Associació Catalana de Criminòlegs i l'Associació Interuniversitària de Criminologia. Fins ara només hi havia col·legi professional de criminòlegs a Astúries i València i en pocs dies també es constituirà el de Madrid.