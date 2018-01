Proven que l'Alta Garrotxa està descontaminada de soroll i de lluminàries

Els resultats positius dels mesuraments de les contaminacions acústica i lumínica que el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica va dur a terme a l'Alta Garrotxa, l'any passat, posen el territori estudiat més a prop de les certificacions de zona d'especial certificació acústica i d'Espai de Cel Nocturn de Qualitat.

Les certificacions formen part del programa d'actuació de la Carta Europea de Turisme Sostenible i són atorgades per la Direcció General de Qualitat Ambiental. La voluntat és que el cel nocturn i el silenci es valorin com a atraccions túristiques i valors ambientals.

Les mesures acústiques van ser enregistrades en el mas el Beç (Camprodon), el mas Colldecarrera (la Vall de Bianya) i Falgars (Beuda). També van fer servir sensors mòbils instal·lats en vehicles.

Els resultats obtinguts donen nivells inferiors a 45 decibels durant el dia i de 38 decibels durant la nit. En el decurs de les nits, hi ha moments de silenci quasi absolut.

Són uns resultats que superen de manera àmplia els mínims exigits per la declaració de l'Alta Garrotxa com a zona d'especial protecció de la contaminació acústica per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Els límits per complir els requisits de qualitat acústica que permetrien aconseguir la declaració de zona d'especial protecció acústica són de 50 decibels diürns i 40 decibels nocturns.

La contaminació lumínica, també, es va mesurar amb sensors fixos i mòbils. Van instal·lar en vehicles dos sensors mòbils que permetien filtrar i destriar els problemes meteorològics i de vegetació que interfereixen en les mesures d'un vehicle.

Els sensors fixos van ser col·locats en l'Hostal de la Vall del Bac, a la Vall de Bianya i en el mas el Polí d'Albanyà.

En aquest poble de l'Alta Garrotxa, inserit dins dels límits de l'Alt Empordà, hi ha un observatori astronòmic. Es tracta d'un centre automatitzat i amb instruments de darrera generació que va ser posat en servei el juliol del 2017.

Els promotors de l'observatori van buscar un cel fosc i el van trobar a Albanyà. El municipi està envoltat per gairebé 100 quilòmetres quadrats de boscos.

Una situació excepcional que el protegeix de la contaminació lumínica de les ciutats i poblacions properes i el converteix en un dels punts de Catalunya i també de l'Europa occidental on millor es pot veure el firmament.

L'observatori és dins del càmping Bassegoda Park. Els promotors de l'observatori van ser els primers a fer valer el cel nocturn per a l'atracció de turisme. Albanyà va ser declarat Parc Internacional del Cel Fosc per la Darck Sky Association. Es tracta d'una de les institucions de protecció del cel nocturn més prestigioses del món.

El cel nocturn net i silenciós permet dormir millor i torna espècies animals que es donaven per perdudes. Han tornat papallones que no es veien de temps.