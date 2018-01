Torna l'hivern amb pluja, neu i una caiguda de les temperatures

L'hivern s'ha tornat a instal·lar a les comarques de Girona després d'uns dies en què els registres de temperatures s'havien tancat a l'alça i on ni l'aigua ni la neu havien donat senyals de vida gairebé per enlloc.

Ahir aquesta estació va retornar en forma de pluges destacades i gruixos de neu importants per tota la província. I una reculada de les temperatures mínimes d'un parell de graus. La neu es va concentrar com és habitual en cotes altes, però també se'n va veure en zones més baixes del Ripollès i la Cerdanya. Fins i tot, com van explicar usuaris a través de les xarxes socials, van caure volves de neu en punts de Rocacorba, al Gironès, que es troba 991 metres d'altura.

Durant la matinada, les precipitacions van ser destacables i ahir pels volts de les dues del migdia, ja hi havia quantitats considerables en punts de la Cerdanya com a Meranges amb 49 litres o del Ripollès, els 35,9 d'Ulldeter. Cal dir que en aquests observatoris tan elevats, la precipitació va ser en forma de neu i va deixar gruixos destacables. A altres comarques de la demarcació, els registres van ser també destacats, tot i que les quantitats no tenen res a veure com les de l'àrea de muntanya. A Sant Pau de Segúries van caure 22 litres, a Santa Coloma de Farners, 12,9 o a Girona, 6,4 litres, entre d'altres.

La neu també va caure de valent. A Puigcerdà es van superar els 11 centímetres i en zones més elevades hi havia gruixos, que segons el Meteocat, van assolir els 39 centímetres a Núria, els 21 a Das i 31 a Ulldeter. Es tracta d'uns gruixos que hauran augmentat perquè es preveu que durant la nit passada hi hagi hagut més nevades. Aquests gruixos de neu i les inclemènices meteorològiques com ara el fort vent en zones altes, van provocar problemes en alguna de les estacions d'esquí gironines. A Vallter, per exemple, no van poder obrir a causa de la forta nevada. A la Molina, segons van informar l'estació va estar tancada durant unes hores per problemes en el subministrament elèctric i després va reobrir algunes pistes. A Vall de Núria va quedar tancada la zona del bosc i Masella va obrir amb normalitat. Algunes van acumular més de mig metre de neu nova.



Circular amb cadenes

La forta nevada va provocar problemes en el trànsit. Era obligatori l'ús de cadenes a la Collada de Toses. Una via on també es va restringir el pas de camions. La mateixa situació es va repetir a la via C-162, en el tram entre Urús i Fontanals de Cerdanya. Aquí també era obligat l'ús de les cadenes, igual que a la GIV-4082, al seu pas pel municipi d'Alp.

Els problemes de mobilitat també van provocar que el túnel del Cadí hi quedés restringida la circulació de camions, ja que durant el dia va anar baixant la cota de neu i la situació viària es va complicar per la presència de neu a les carreteres. Aquesta situació meteorològica durant el matí va obligar a suspendre cinc expedicions de transport escolar al Ripollès, en concret, les línies de les valls del Freser.

També va haver-hi problemes el la mobilitat d'alguns trens de rodalia, que circulaven amb retards per causes meteorològiques adverses com són els de la línia Puigcerdà a la Tor de Querol. I pel fort vent que bufava a la zona de Núria, el servei del cremallera de la Vall de Núria va quedar interromput per la caiguda d'un arbre entre les estacions de Ribes Vila i Queralbs.La previsió apunta que avui l'ambient serà més fred i amb més núvols que no diumenge. Segons el Meteocat, el vent també serà protagonista. Tot i això, no està previst que plogui ni nevi amb la intensitat de les últimes hores.