La vespa asiàtica arriba a la Cerdanya i ja és a totes les comarques de Girona

La vespa asiàtica ja ha arribat a totes les comarques de Girona, després que aquest any s'hagi detectat en l'única que, fins ara, no hi era present: la Cerdanya. A l'Alt Empordà, la Garrotxa, la Selva, el Pla de l'Estany i el Gironès és on aquesta espècie invasora causa més problemes a l'apicultura; mentre que al Ripollès i el Baix Empordà provoca més molèsties en construccions i habitatges.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va informar ahir que, durant el 2017, s'han localitzat i destruït nius en cinc comarques on fins ara la Vespa velutina no s'havia detectat: la Cerdanya, el Berguedà, el Bages, el Vallès Oriental i el Maresme. Les dades han estat recollides pel Servei de Fauna i Flora, i els tècnics van confirmar que, ara, l'espècie invasora ja es troba plenament instal·lada a Catalunya. Alhora, els experts van explicar que l'expansió de la vespa asiàtica s'ha frenat a les comarques meridionals de Catalunya i és inexistent a Tarragona, pel clima mediterrani.



Vigilància i control

Encara que la seva presència no es pot eliminar, la Generalitat ha elaborat un protocol d'actuació per a la vigilància i el control de les poblacions de Vespa velutina, en col·laboració amb els apicultors. Aquest consisteix principalment en l'eliminació de nius i en la captura d'abelles reines quan surten de la hivernació, generalment a partir de finals de febrer, amb l'augment de temperatures, i mitjançant paranys. En cas de perill per a les persones, el cos dels Agents Rurals són els encarregats de la destrucció dels nius. D'altra banda, l'administració autonòmica també treballa conjuntament amb ajuntaments, diputacions i consells comarcals en una estratègia comuna per a la lluita contra aquest insecte.

Aquesta vespa instal·la els nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de coníferes. Els exemplars adults s'alimenten de líquids dolços –nèctar i mel– i de fruita madura; mentre que les larves ho fan d'abelles i d'altres tipus d'insectes, capturats pels adults i transportats als nius. Per això, la seva presència influeix en el sector de l'apicultura, encara que no sigui una espècie especialment agressiva contra les persones.

A les comarques de Girona, a principis de novembre es va trobar el primer niu de vespa asiàtica a Castelló d'Empúries. El mateix mes, la presència d'aquesta espècie invasora va causar preocupació a Vilademuls (Pla de l'Estany), on se'n van detectar per primer cop el 2016. Durant l'estiu, també se'n van localitzar a Llagostera o Olot. En una de les comarques més afectades, la Selva, al llarg de l'any passat es van detectar prop de 150 nius diferents.