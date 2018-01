Uns 8.500 gironins esperen una prova diagnòstica, un 7% menys que el 2016

La llista d'espera per a una prova diagnòstica als hospitals gironins s'ha escurçat gairebé un 7% en el darrer any. A 31 de desembre de 2017 hi havia 8.493 pacients de les comarques gironines esperant exploracions com una mamografia o una colonoscòpia, 632 persones menys que a finals del 2016, quan eren 9.125 gironins, segons les dades del Servei Català de la Salut (CatSalut).

El descens ve motivat per un increment de l'activitat, ja que durant el 2017 s'han fet 64.712 proves als centres gironins, un 16% més que l'any anterior, amb un temps mitjà d'espera de 43 dies.

La llista feta pública pel CatSalut aquesta setmana inclou proves com les ressonàncies magnètiques, les ecografies ginecològiques o abdominals, les gammagrafies o les ergometries. Es tracta de proves mèdiques que tenen una prioritat ordinària de 90 dies –30, si la seva situació és preferent– i que es fan servir per fer un diagnòstic, no com a seguiment d'una patologia ja coneguda.

Així, en el còmput no hi entren ni les proves diagnòstiques urgents, atesa la seva immediatesa, ni les exploracions de control o seguiment ni les proves de cribratge com les mamografies del Programa de detecció precoç del càncer de mama.

En general, al global de la regió sanitària de Girona el temps mitjà d'espera per a tots els tests està dins dels terminis marcats per Salut, ja que l'espera més alta és per a una ergometria, amb 72 dies, i la més curta, 25 dies, per a una ecografia ginecològica.

Amb tot, el temps de demora per sotmetre's a un d'aquests exàmens mèdics monitorats pel CatSalut presenta diferències importants segons el tipus de prova diagnòstica i l'hospital. Hi ha gran disparitat entre centres: de les ecografies urològiques al Trueta o les ressonàncies magnètiques a l'hospital de Campevànol, que no tenen espera, fins als 138 dies que fa esperar l'hospital de Figueres per a una endoscòpia esofagogàstrica.

En conjunt, les proves que acumulen més pacients gironins en espera són les ressonàncies magnètiques, els TAC o les ecografies abdominals.

En el cas de les ressonàncies, hi ha 1.518 persones a la llista, que esperaran, de mitjana, 48 dies, tot i que en alguns centres, com a l'hospital de Figueres, l'espera per als 394 pacients pendents s'enfila fins als 96 dies.

Pel que fa a les tomografies computades, conegudes com a TAC, n'esperen uns 1.257 usuaris i el temps mitjà d'espera és de 38 dies. La diferència entre centres pot anar dels 26 dies que cal esperar a Blanes fins als 73 d'Olot.

Les mateixes diferències es poden veure en les dades de les ecografies abdominals: si els alt-empordanesos han d'esperar 128 dies per accedir a la prova, a Girona són 24; a Blanes, 32; i al comarcal de la Garrotxa, 34.



Menys pacients i menys espera

Al conjunt de Catalunya, les proves diagnòstiques es van incrementar un 5% respecte a l'any 2016. L'any passat es van fer més de 700.000 tests, el que suposa un augment del 35% respecte a l'any 2010.

En aquest àmbit ha disminuït el nombre de pacients en espera per a totes les proves diagnòstiques: en concret, una reducció del 22,5% respecte al 2016, xifra que suposa 30.519 pacients menys, ja que es passa de 135.809 a 105.290 pacients.

Per al conjunt de proves diagnòstiques hi ha 18 dies menys d'espera, dada que representa una disminució d'un 21,2%. Ara, la mitjana és de 67 dies, segons les dades de Salut, que apunta que el temps d'espera també disminueix per a la majoria de proves, excepte la polisomnografia i l'ergometria.

Així mateix, hi ha menys pacients que superen el període de referència: 24.613 persones menys respecte al desembre de 2016, cosa que representa una disminució del 61%. També ha augmentat la proporció de pacients que es troben dins el termini de referència, que passa de 70,3% a 85%.