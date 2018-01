El cap dels Bombers a Girona alerta de l'envelliment del cos

El nou cap dels Bombers a la Regió de Girona, Antoni Rifà, ha alertat de l'envelliment que pateix el cos a la demarcació. Rifà en culpa als anys que han passat sense que es fessin noves contractacions de personal. De fet, aquest 2017 han entrat els primers 45 bombers nous a la demarcació des del 2009. "Ens ha fet molt mal aquest dèficit però ara es comença a corregir", ha assenyalat. El cap dels Bombers a Girona espera que el pla estratègic que contempla les contractacions de cara als propers anys segueixi endavant i "no veu cap raó" perquè s'aturin. En relació a la possible agrupació de parcs de Bombers, Rifà ha admès que "és un tema de debat" però que ara mateix "no està a sobre de la taula". "És una decisió que requereix un estudi previ que encara no s'ha fet", ha ressaltat.

Els 45 efectius dels Bombers de la Generalitat que s'han incorporat en l'última promoció als parcs gironins encara no són suficients per cobrir les necessitats de tota la regió. Pel cap baix en falten una vintena, això és el què calcula el nou cap del cos a Girona, Antoni Rifà. Per això, Rifà no contempla que es torni a aturar la contractació de personal en futures convocatòries. "No veig que hi hagi cap raó per una nova aturada en la contractació. Necessitem que això continuï per poder tenir un equilibri als parcs", assegura.

Rifà també ha parlat de la possibilitat de agrupar parcs de Bombers. La regió de Girona és la que més n'acumula. En total n'hi ha 28, dels quals dinou són professionals i nou són parcs de Bombers Voluntaris. El cap de regió ha reconegut que aquest "és un tema de debat" als parcs però ha assegurat que ara mateix "no hi ha cap previsió", si bé creu que "se'n haurà de parlar més endavant".

Pel que fa a l'aplicació de l'article 155 i la seva afectació al dia a dia dels Bombers, Rifà explica que en temes de formació "no ha tingut cap incidència", i tampoc s'ha notat especialment a l'hora de treballar. "Nosaltres seguim actuant com hem fet fins ara, amb el material que tenim", assenyala.

Antoni Rifà va substituir el novembre l'antic Cap de Regió dels Bombers, Enric Cano, que va estar onze anys i mig al càrrec. El nou cap dels Bombers ha explicat que la seva serà una línia "continuista" amb la del seu antecessor i una de les seves prioritats serà "vetllar" perquè el pla estratègic es compleixi.

De fet, aquesta no és la primera vegada que Rifà ocupa la màxima responsabilitat del cos a Girona. Just abans de l'entrada de Cano ell va estar dos anys com a cap de regió. Durant els últims set anys, Rifà ha estat el cap de la Metropolitana Nord.



Poca pluja

En relació a les previsions que fan els Bombers de cara al proper estiu, i amb les possibilitats que es produeixi un Gran Incendi Forestal (GIF), Rifà creu que "és molt prematur" dir què passarà. Tot i això, reconeix que la sequera que ha patit el país "en cap cas ajuda".

Amb tot, el cap dels Bombers a Girona reconeix que es tracta duna regió amb una "idiosincràsia particular", ja que té dues zones de vent importants. La part de la Selva quan fa ponent, i la "més complexa" la part de l'Empordà quan bufa tramuntana.



Millor gestió del territori

Finalment Rifà també ha valorat la gestió que es fa del territori i considera que "cal una reflexió de la societat". En aquest sentit, recorda que els boscos "han crescut molt" en els últims 50 anys i això obliga a una "responsabilitat més gran".

En aquest aspecte, recorda que "l'abandonament dels camps" ha generat un canvi en el territori i demana "col·laboració" per part de tota la societat. Per això recorda la importància de les franges d'autoprotecció. Un aspecte en el què la regió de la que s'ha fet càrrec és una de les pioneres, ja que gairebé el 90% dels pobles les tenen a punt o bé en estudi.