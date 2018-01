Cassà estrena avui una ruta per recordar el bombardeig del 39

L'Ajuntament de Cassà de la Selva inaugura avui un nou itinerari urbà, que recorda el bombardeig que es va produir des del cel el 29 de gener de 1939. A través de l'Arxiu Municipal, el consistori presenta la ruta «Cassà sota les bombes», un recorregut que passa pels principals punts per on hi va haver bombardejos i que està acompanyat de setze plaques commemoratives en el paviment en forma de bomba.

La placa explicativa de l'itinerari es troba a la plaça Petita, al lloc on el diumenge 29 de gener de 1939 al migdia hi va haver un bombardeig produït per cinc bombarders italians de l'aviació legionària Savoia SM79, els quals van llançar sobre Cassà cinquanta bombes de 100 kg que varen sembrar la mort i la destrucció sobre la societat civil.

Des d'una altitud de 4.000 metres i, agafant com a única referencia la línia recta que dibuixava la carretera Provincial –la principal artèria del poble-, van fer una única passada sobre el poble en sentit est-oest, deixant anar la seva mortífera càrrega. En total hi va haver vuit víctimes del bombardeig, dues víctimes per manipulació de bombes i més de cinquanta habitatges destruïts.

L'acte d'avui començarà a les 12 del migdia a la plaça Petita, on s'explicarà el projecte i es presentarà la recerca feta sobre aquest esdeveniment per l'historiador cassanenc Xavier Niell. Seguidament, s'inaugurarà la senyalització i la dignificació dels espais bombardejats a través de l'itinerari «Cassà sota les bombes». La presentació acabarà amb un acte de reparació de les víctimes del bombardeig del 29 de gener de 1939.