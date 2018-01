La marxa groga reuneix 5.000 persones a Girona

La marxa groga convocada per diferents Comitès per la Defensa de la República (CDR) de les comarques gironines ha reunit aquest diumenge prop de 5.000 persones a Girona, just davant de la Subdelegació del govern espanyol. En total han estat prop d'una cinquantena de columnes vingudes de diferents pobles propers a la capital del Gironès. Tot plegat per denunciar l'actitud de l'Estat i per demanar la llibertat de Junqueras, Forn i els Jordis. El representant del CDR de Celrà, Albert López, ha demanat als assistents que "persisteixin" i continuïn mobilitzant-se. "Ells només són la romaguera que cal esquivar per no sortir esgarrinxats, són un seglar ferit que ataca desbocat, però no ens podem deixar provocar", ha etzibat. La manifestació ha acabat pels volts de la una del migdia amb crits de "Puigdemont president".

Nova protesta de l'independentisme contra el govern espanyol i els tribunals. Aquest cop han estat 5.000 les persones que s'han concentrat davant de la subdelegació del govern de Girona per protestar. Això sí, moltes d'elles vingudes de pobles propers en desenes de columnes que han batejat com 'marxes grogues'. Un cop a la Plaça Constitució – que el ple de l'ajuntament canviarà per Plaça 1 d'octubre de 2017 – s'han llegit diversos parlaments, tots acompanyats de crits en favor de Carles Puigdemont i de la restitució del govern destituït.

Una gran pancarta en favor de la llibertat de Junqueras, Forn, Cuixart i Sánchez ha presidit un acte on s'ha denunciat l'actitud de l'Estat "contra l'independentisme". El representant del CDR de Celrà, un dels promotors de la iniciativa, Albert López, ha demanat "mantenir la dignitat de l'1-O" malgrat "els actes repressius" de l'estat espanyol.

Coincidia amb ell l'alcalde del municipi, Dani Coernellà, que s'ha mostrat "molt content" de veure com la gent ha respost a la crida. "Que haguem recuperat els carrers d'aquesta manera tan multitudinària ens satisfà", ha reblat.

A l'acte també hi ha participat el president d'Òmnium al Gironès, Sergi Font, que ha assegurat que "la dignitat ha tornat a sortir al carrer" i demana "no abaixar el cap". Font ha conclòs advertint al govern de l'Estat que la democràcia "no és un paper d'un sol ús", ni que es pugui fer servir "segons convingui", i que si fa falta, la "defensaran cada dia".



Més mobilitzacions

Una constant en tots els discursos ha estat la crida a properes mobilitzacions. El més clar en aquest sentit, ha estat Dani Cornellà que ha avisat que la setmana que ve "serà important per al país" i "pot ser que toqui sortir cada dia al carrer".

Cornellà ha deixat clar que manifestar-se "és imprescindible" per "garantir la República i que els presos i persones exiliades tornin a casa". El batlle de Celrà ha recordat que dimarts "hi ha una cita" al Parlament i espera que serveixi perquè "el poble torni als carrers, en un dia tan important".



Groc, estelades i caretes

La marxa groga pretenia tenyir d'aquest color el centre de la ciutat de Girona i així ha estat. A més de samarretes, bufandes i mocadors de tot tipus es podien veure moltes estelades i els clàssics llaços a la solapa de les jaquetes. Però una de les particularitats ha estat el gran nombre de persones que venien amb caretes de Carles Puigdemont. De fet, l'organització n'ha repartit algunes entre els assistents a la marxa.

Una de les columnes més destacades ha estat la que sortia de Celrà i que comptava també amb la col·laboració de CDR's propers com el de Bordils. La marxa ha arrencat a les 10 del matí del centre del poble i ha pujat fins el castell de Sant Miquel, on s'hi ha penjat un llaç groc gegant. Després ha baixat els set quilòmetres que els restaven fins a Girona, on s'han trobat amb altres columnes.