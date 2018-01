Més de 300 joves innoven en robòtica pel medi ambient

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) va ser ahir un any més escenari de la First Lego League. S'hi van fer dos tornejos que van aplegar més de 300 joves de 10 a 16 anys. Que formen part de diversos centres, la majoria de les comarques de Girona (29) i la resta, de Barcelona (7). La Politènica es va omplicar durant tot el dia de gom a gom entre pares i joves que enguany tenien com a objectiu pensar com a científics i enginyers i proposar solucions innovadores per millorar les diferents etapes del cicle humà de l'aigua. I per això, reduir l'impacte de les persones en el medi ambient.

A tall d'exemple, un dels grups premiats del matí va realitzar un projecte en el qual va analitzar el malbaratament d'aigua quan algú es renta les dents. I va dissenyar un raspall de dents que portava incorporat un dipòsit d'aigua que permet tan sols obrir l'aixeta en el moment d'esbandir-se la boca.

Durant tota la jornada es van fer dos tornejos entre els 36 grups que van acceptar enguany el repte anomenat «Hydro Dynamics».

Els tornejos locals a la Politècnica celebrats ahir a Girona estan organitzats per la Fundació Scientia i la Universitat de Girona i s'inclouen en el marc d'un programa internacional, amb presència a 80 països.

Durant el matí, el premi guanyador va ser per a Arobot Nano de l'escola Els Estanys i a la tarda, per a FEDAC Mix Wolvineers, del centre FEDAC Sant Narcís. Els dos guanyadors del Lego League de Girona ara tindran també com a objectiu un futur torneig el de la final estatal, que se celebrarà a Logronyo.

Els premis al comportament del robot van ser per a Water Collectors i FEDAC Mix Wolvineers.

Els guardons referents al projecte científic per a Vedruteam i REMX, mentre que els premis al disseny del robot va recaure en Robonet i RoboCa. Els guardonats pels valors First Lego League van ser els All Stars Veïnat i VIDBOTS.

Els premis a l'emprenedoria van ser destinats al grup H8O i SafaRobotics.

I finalment, els premis a les joves promeses per a Coolest Woolviners i #Scsmartdrops.