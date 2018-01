Atracció per una de les espècies més antigues

Al març farà un any d'una situació que va alertar entitats com l'Associació de defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany Limnos i Agents Rurals: la proliferació de persones a l'estanyol d'Espolla a la recerca de triops, acabats de sortits dels ous gràcies a les pluges de setmanes abans. El reclam va ser un programa de televisió sobre meteorologia, que va explicar el fenomen i va crear expectativa al voltant dels triops del Pla de l'Estany. En referència a aquella situació, el fiscal de Medi Ambient ha demanat prudència i espera «que no torni a passar».

Els triops són uns crustacis considerats una de les espècies vives més antigues del planeta; ja existien al Triàsic (el primer període geològic del Mesozoic). A Espolla, les femelles deixen els ous al fang i la seva eclosió es produeix quan s'inunda. p.t.v. girona