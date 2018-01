Controls a les carreteres del Ripollès

La possible presència de Carles Puigdemont demà al ple d'investidura al Parlament porta de corcoll a les forces de seguretat de l'Estat que estan dedicant tots els esforços per fer que aquesta no es produeixi. I durant el dia d'avui han protagonitzat algunes. A la N-260, agents del cos armat han desplegat un dispositiu entre Ribes de Freser i Campdevànol on han controlat els vehicles que hi circulaven, fent obrir maleters un per un als cotxes que hi circulaven per evitar que el president pogués entrar en territori estatal.