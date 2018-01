El Firestoc omple de rebaixes el pavelló de la Draga de Banyoles

Un any més l'Ajuntament de Banyoles (Àrea de Promoció Econòmica) conjuntament amb l'Associació de Comerciants de Banyoles i el Pla de l'Estany han organitzat la fira de rebaixes Firestoc per tal de promocionar el comerç local i dinamitzar el sector durant la temporada de rebaixes. La fira va durar dos dies, i ahir va tancar la seva 21a edició.

El pavelló de la Draga de la població ha estat un any més l'emplaçament escollit per tal d'encabir-hi els 40 expositors que han ofert estoc rebaixat de tota classe de peces de roba i calçat. Per tal de complementar la fira, a l'exterior del recinte s'hi van instal·lar atraccions per als menuts, i es va sortejar un premi de 500 ? bescanviable a diversos establiments comercials de Banyoles.