El Güell visita uns 6.000 pacients en el primer mes d'atenció urgent les 24 hores

El centre Güell de Girona ha atès gairebé 6.000 pacients en el primer mes d'atenció continuada urgent les 24 hores del dia. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell, que estarà actiu fins a la primavera per atendre l'increment de la demanda relacionat amb la grip, ha atès 5.875 visites entre el 18 de desembre, quan es va posa en marxa, i fins al 17 de gener.

Des de l'any 2006, el Güell concentrava l'atenció a les urgències en horari nocturn entre setmana -de vuit del vespre a vuit del matí- i les 24 hores del dia durant els cap de setmana i els festius. De mitjana, atenia unes 60 visites durant les nits dels dies feiners que s'enfilaven fins a les 220 diàries durant els caps de setmana.

En aquest primer mes funcionant com a CUAP, s'han realitzat 2.125 visites en tram nocturn (de 20 a 8 h) i 3.747 en tram diürn (de 8 a 20 h). Del total de visites, 5.582 han estat per atendre urgències; mentre que la resta (290) han estat visites d'infermeria per a la realització de cures programades. El dia amb més càrrega assistencial va ser el 30 de desembre, amb 351 pacients atesos.

El 96,57% de les atencions realitzades al centre s'han pogut resoldre satisfactòriament, i només ha estat necessari derivar a l'hospital Josep Trueta de Girona el 3,43% dels pacients. Les derivacions s'han hagut de fer per qüestions de complexitat clínica o per necessitat de proves complementàries. Aquesta dada "posa en relleu l'alt nivell de resolució del nou dispositiu, que està pensat per atendre pacients de complexitat baixa i moderada", remarquen des de l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona el servei.

Aquest dispositiu s'emmarca dins el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, que preveu la posada en marxa de nous recursos per reforçar els recursos assistencials habituals en les èpoques de més pressió assistencial.