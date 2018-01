L'Audiència de Girona demana vuit anys de presó per a l'amo d'un arsenal d'armes

La secció tercera de l'Audiència de Girona jutjarà aquest mes de febrer l'amo d'un arsenal d'armes sense llicència que es van trobar al seu domicili d'Albons. La celebració d'aquest judici estava fixada per a l'octubre de l'any passat, però finalment es va suspendre i la nova data preveu que es faci d'aquí a unes setmanes.

Els successos van tenir lloc fa cinc anys, concretament el 2013. Els agents van detenir per primera vegada l'acusat a la localitat de Celrà, en un moment en què l'home es trobava remenant alguna cosa dins el capó del seu vehicle. Davant la sospita que es pogués tractar d'una arma, els agents s'hi van acostar immediatament i el van identificar.

En aquell moment van descobrir que estava manipulant una pistola del calibre 7,65, la qual no disposava de cap tipus de documentació. Posteriorment, agents de la Guàrdia Civil van anar fins al domicili del llavors detingut -que estava ubicat a Albons -i en escorcollar-lo van trobar que tenia més armes, a més de la que ja havia estat confiscada prèviament.

Els agents li van decomissar un arsenal compost per una trentena d'armes de foc que no tenien cap tipus de llicència que n'autoritzés l'ús.

L'home va quedar arrestat per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes i els agents van instruir les diligències corresponents, que van entregar-se al jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.



200 armes confiscades

La detenció que es va produir llavors i que es jutja ara a l'Audiència, era només un dels serrells d'una operació molt més gran que s'havia dut a terme dos anys abans, també a les comarques gironines i que estava directament relacionada amb la compravenda il·legal d'armes.

Aquesta tenia per nom operació Fresno i a partir de la seva activació a la demarcació va permetre la detenció de fins a 17 persones de diferents municipis. Durant l'operatiu policial es van arribar a decomissar prop de 200 armes de foc que havien estat donades de baixa i, a efectes legals, esdevenien només objectes de decoració.

L'home que s'asseu a la banqueta dels acusats té 62 anys, disposa de nacionalitat espanyola i no té antecedents penals. Tal com figura als escrits, el ministeri fiscal li demana una pena de vuit anys de presó per un delicte de dipòsit d'armes de guerra i l'obliga a pagar també les costes del procediment judicial.