Una massiva «marxa groga» reclama a Girona la llibertat dels polítics presos

La «marxa groga» convocada per diferents Comitès per la Defensa de la República (CDR) de les comarques gironines va reunir ahir prop de 5.000 persones, segons l'organització, davant de la Subdelegació del Govern espanyol, a l'actual plaça de la Constitució i que properament serà rebatejada per l'Ajuntament com a plaça 1 d'Octubre de 2017. Una cinquantena de columnes vingudes de diferents pobles propers a Girona van denunciar l'actitud de l'Estat i van demanar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El representant del CDR de Celrà, Albert López, va demanar als assistents que «persisteixin» en les mobilitzacions. «Ells només són la romaguera que cal esquivar per no sortir esgarrinxats, són un seglar ferit que ataca desbocat, però no ens podem deixar provocar», afegia.

Una gran pancarta en favor de la llibertat de Junqueras, Forn, Cuixart i Sánchez va presidir l'acte, que es va fer per tancar la marxa, en el qual es va denunciar l'actitud de l'Estat «contra l'independentisme». En aquest sentit, Albert López demanava «mantenir la dignitat de l'1-O» malgrat «els actes repressius» de l'Estat espanyol.

Coincidia amb ell l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, que es mostrava «molt content» de veure com la gent havia respost a la crida. «Que haguem recuperat els carrers d'aquesta manera tan multitudinària ens satisfà», reblava.

A l'acte també hi va participar el president d'Òmnium al Gironès, Sergi Font, que assegurava que «la dignitat ha tornat a sortir al carrer» i demanava «no abaixar el cap». Font tancava la seva intervenció advertint al Govern de l'Estat que la democràcia «no és un paper d'un sol ús», ni que es pugui fer servir «segons convingui», i que si fa falta, «la defensaran cada dia».

Una constant en tots els discursos de la jornada va ser la crida a properes mobilitzacions. El més clar en aquest sentit va ser Dani Cornellà, que va avisar que aquesta setmana «serà important per al país» i «pot ser que toqui sortir cada dia al carrer». Cornellà apuntava que manifestar-se «és imprescindible» per «garantir la República i que els presos i persones exiliades tornin a casa». L'alcalde de Celrà, que va ser candidat a diputat per la CUP, recordava que dimarts «hi ha una cita» al Parlament i esperava que serveixi perquè «el poble torni als carrers, en un dia tan important».

La «marxa groga» pretenia tenyir d'aquest color el centre de la ciutat de Girona i així va ser. A més de samarretes, bufandes i mocadors de tot tipus, es podien veure moltes estelades i llaços grocs a la solapa de les jaquetes. Però una de les particularitats va ser el gran nombre de persones que van participar en l'acte amb caretes de Carles Puigdemont. De fet, l'organització en va repartit algunes entre els assistents a la marxa, que precisament va acabar amb crits de «Puigdemont president».

Una de les columnes més destacades va ser la que sortia de Celrà i que comptava també amb la col·laboració de CDR propers com el de Bordils. La marxa va arrencar a les 10 del matí del centre del poble i va pujar fins al castell de Sant Miquel, on s'hi va penjar un llaç groc de grans dimensions. Després va baixar els set quilòmetres fins a Girona.