Olotx2: Tota la informació de l'edició 2018

Uns 185 establiments participaran a la sisena edició de la campanya 'Olotx2', que se celebrarà del 23 al 25 de febrer i que oferirà àpats, estades i activitats d'oci per a dues persones al preu d'una. Entre elles, hi haurà entrades gratuïtes a museus, passejades en burro, a cavall o en bicicleta. A més, els comerços obriran durant tot el matí del diumenge i hi haurà actuacions musicals al carrer.

El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, ha explicat que en les darreres setmanes centenars de persones han trucat a l'Oficina de Turisme per interessar-se per la proposta, que l'any passat va registrar prop de 25.000 visitants a la pàgina web (un 70% de fora de les comarques gironines) i va generar un impacte econòmic de 455,895 euros. Les reserves es podran fer a partir d'aquest 30 de gener a les dotze de la nit.

Els actes s'iniciaran el divendres 23 de febrer amb un espectacle de Pep Plaza al Teatre Principal i continuarà el dissabte amb l'actuació de Carlos Gramaje (integrant de Dagoll Dagom) amb un concert teatral a la plaça Major. Les actuacions continuaran diumenge amb un concert gratuït de jazz també a la plaça.

Però no només això. Durant tres dies, més de 180 establiments hotelers i de restauració del municipi oferiran estades i àpats amb ofertes de 2x1. També hi haurà visites guiades, entrades gratuïtes a hotels, passejades amb burros, cavalls o ponis i rutes en bicicleta. A més, els establiments comercials obriran el diumenge al matí.

La campanya busca convertir la ciutat i la comarca en un aparador d'activitats turístiques i gastronòmiques durant tot el cap de setmana. Vayreda ha detallat que des de principis d'any han rebut nombroses trucades de persones interessant-se per la iniciativa.

Amb dades, l'"Olotx2" de l'any passat va generar un impacte econòmic de 455.895 euros. Una xifra que, segons l'Ajuntament, implica que per cada euro invertit des del sector públic els diferents sectors implicats n'han rebut 14,25. La pàgina web de l'esdeveniment (www.olotx2.cat) va registrar prop de 25.000 visitants, un 70% de fora de les comarques gironines.