Palafrugell inicia la reforma integral de Can Genís per 650.000 euros

Imatge dels treballs a l´edifici Can Genís. ddg

L'Ajuntament de Palafrugell ha iniciat les obres de reforma de l'edifici de Can Genís, el conjunt arquitectònic de més de 1.000 metres quadrats on fins ara s'ha ubicat l'àrea municipal de Joventut. Aquesta reforma, de caràcter integral, té un cost aproximat de 650.000 euros i un termini d'execució de nou mesos. L'objectiu principal de l'obra és posar ordre en un conjunt format per cinc edificis i tres patis, fent que formin part d'un sol conjunt.

El canvi més significatiu que recull el projecte és un nou accés al conjunt a través del pati central, des del carrer del Progrés, cosa que implica la demolició d'un espai d'una planta on, actualment, l'estructura de la seva coberta es trobava en molt mal estat, segons ha informat l'Ajuntament. Amb això es generarà un gran espai obert que donarà accés a tots els elements que configuren el conjunt.

La reforma més important serà en l'edificació que es troba situada entrant a mà esquerra. Aquest edifici allotjarà en planta baixa els espais de caràcter més públic. Així es farà un accés per un espai ampli que alhora, com espai de circulació, es planteja com a sala d'exposicions i una sala d'actes, un parell de sales polivalents i els espais d'administració. En la primera planta s'ubicaran els espais de formació destinats als usuaris habituals de l'equipament.

Cal destacar que per donar unitat al conjunt, i fent honor al seu passat de fàbrica, s'adoptarà una estètica industrial.