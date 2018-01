La regidora de la CUP de Sant Feliu renuncia a l'acta per motius personals

La regidora de la CUP-Poble Actiu de Sant Feliu de Guíxols, Elena Delgado, va anunciar dissabte a través d'un comunicat que deixa l'acta de regidora per motius «estrictament personals». Delgado va obtenir la primera regidoria d'aquesta formació a la ciutat, aconseguida in extremis a les eleccions municipals de 2015 després que la Junta Electoral donés per vàlids dos vots prèviament impugnats durant l'escrutini electoral. La renúncia de la diputada, que es farà efectiva al proper ple del mes de febrer, suposarà el relleu del càrrec al número dos de la formació ganxona, Aniol Negre.