Els apartaments turístics no hauran de tenir un distintiu a l'exterior

Els apartaments turístics podran continuar sense tenir a l'exterior un distintiu que els identifiqui com a tals, segons va avançar ahir la patronal del sector a Girona, l'Associació Turística d'Apartaments. El decret que preparava la Generalitat preveia obligar a posar un distintiu, però la patronal va presentar una sèrie d'al·legacions, entre les quals la inconveniència d'aquesta identificació.

Segons van explicar ahir fonts de l'ATA, la raó és doble: per una banda, es considera que en uns moments en què als barris hi ha força polèmica amb els apartaments turístics, no és convenient fer-los reconeixibles. D'altra, esgrimeix motius de seguretat, ja que els hipotètics lladres sabrien que en aquell immoble no hi habita gent regularment. «Ja existeix un registre d'habitatges d'ús turístic, i considerem que ja n'hi ha prou i no cal recalcar-ho amb un rètol exterior», van indicar fonts de l'ATA, que es mostraven satisfetes que la Generalitat hagi atès aquesta i altres al·legacions.

Entre aquestes al·legacions estimades, destaca així mateix que la modalitat de lloguer d'habitació es reguli separadament dels habitatges d'ús turístic, i que no s'utilitzi per a aquest la denominació HUT sinó una de nova: «llar compartida».

En definitiva, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona ( ATA) valora molt positivament que la Generalitat hagi acceptat quasi totes les al·legacions presentades, per part del sector, al projecte de Decret del Reglament de Turisme de Catalunya elaborat per la Direcció General de Turisme. Les al·legacions les va presentar, en defensa del sector, la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) de la qual l'ATA forma part. «A causa de les importants i molt perjudicials modificacions que la normativa pretenia introduir, Federatur també es va reunir amb la Direcció General de Turisme, per analitzar i valorar-ne les conseqüències», expliquen des de l'ATA.



Només cèdula d'habitabilitat

L'Associació destaca com a altres punts fonamentals del projecte de Decret del Reglament de Turisme que es confirma que, ara com ara, l'únic certificat tècnic necessari per a l'exercici de l'activitat és la cèdula d'habitabilitat.

Per altra banda, en el projecte del Decret s'ha suprimit la referència que es feia en el sentit que el plantejament urbanístic municipal podria establir una limitació absoluta de la implantació d'habitatges d'ús turístic (HUT). El sector ho considerava molt lesiu.

L'única al·legació substancial no estimada és la que fa referència a la responsabilitat, en la contractació, de les empreses que gestionen apartaments turístics. L'objectiu del sector era que aquest aspecte quedés limitat a la comprovació del número identificatiu del Registre de Turisme de Catalunya. L'ATA considera que queda pendent analitzar altres aspectes col·laterals del Decret per comprovar que no s'hagi introduït algun element nou.