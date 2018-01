Els metges i la UdG impulsen les tecnologies de la salut amb un nou ajut

El Campus Salut de la Universitat de Girona (UdG) i el Col·legi Oficial de Metges de Girona becaran projectes que aportin solucions tecnològiques a l'assistència mèdica o millorin la qualitat de vida dels pacients. Les dues institucions han creat l'ajut E-Health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut, una convocatòria dotada amb un màxim de 12.000 euros i de caràcter anual que premiarà un o més treballs que aportin eines tecnològiques per a pacients oo professionals mèdics, a partir, per exemple, d'algun tipus de gadget per a quiròfans, una aplicació mòbil vinculada a la salut, un sistema informàtic determinat o una eina de formació, entre altres.

Així, els projectes que s'hi presentin han de contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, dotar els professionals sanitaris d'eines o mecanismes que contribueixin a la millora de l'assistència o que millorin la sostenibilitat del sistema sanitari.

Els projectes han de ser presentats conjuntament per un equip clínic de qualsevol institució assistencial de les comarques gironines i per un grup de recerca de la Universitat de Girona. Almenys un investigador principal del projecte ha d'estar col·legiat al Col·legi de Metges de Girona.

L'objectiu d'aquesta beca és potenciar treballs transversals i multidisciplinars en l'àmbit de la salut que agrupin professionals de diferents sectors com metges i infermers però també educadors, informàtics, enginyers, psicòlegs, biòlegs o bioquímics, entre altres col·lectius.

«Busquem afavorir la transversalitat en el coneixement dels metges, en particular, i dels professionals sanitaris, en general», indica el president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana.

De la seva banda els responsables del programa de Campus Sectorials de la Universitat de Girona expliquen que «les TIC en salut es visualitzen com un dels elements més transformadors del model assistencial de salut i social i des de la universitat hi volem contribuir». «A la UdG vam crear un sistema de campus sectorials per implicar el sector socioeconòmic en la recerca i dinamitzar, així, l'ecosistema innovador que està format per empreses, institucions i entitats del coneixement d'un sector en concret. La col·laboració amb el Col·legi de Metges, n'és un exemple», afegeixen.

El període per presentar treballs és del 10 de febrer al 10 de març. Es poden consultar les bases al web del Col·legi i de la UdG.