La nova regidora d'ERC a Ripoll serà la catorzena de la llista

La militant d'ERC Teresa Espelt serà qui ocupi finalment la regidoria que va deixar bacant Aitor Fortuño. Tres mesos després que hi hagués de renunciar per incompatibilitat a causa de la seva feina al Consorci de Benestar , i d'haver anunciat que Jordi Conca en seria el substitut sense que mai n'hagi pres possessió, ara serà Espelt qui ocupi aquesta regidoria.

Espelt va ser catorzena a la llista republicana de les eleccions municipals de Ripoll. Per davant seu hi havia exregidors com Àngel Ferrer, Jordi Batlle o Ramon Prat, però el partit l'ha avantposada «pels anys que fa que dona suport a ERC des que a la dècada dels vuitanta se'n va fer militant», segons confirmava la també regidora Carme Serrano. La incorporació es farà en el ple de dimarts vinent si aconsegueixen que la documentació tramitada d'urgència hagi arribat, o en cas contrari, en el de febrer. ERC tenia la intenció que el substitut de Fortuño fos Jordi Conca, però el fet de viure al Bages feia impossible una dedicació convenient al càrrec. El mandat està resultant accidentat per a les regidories republicanes a l'Ajuntament de Ripoll.

La cap de llista i diputada a Madrid, Teresa Jordà, hi va renunciar juntament amb Ramon Serra a mitjan any 2017. De llavors ençà Roger Bosch, Carme Serrano i Nani Mora en són els representants, però la quarta cadira ha continuat inestable.