La sisena edició de l'Olotx2 tindrà la participació de 185 establiments

Entre comerços, restaurants i empreses de turisme hi haurà 185 establiments que participaran en la sisena edició de l'Olotx2, que tindrà lloc entre el 23 i el 25 de febrer.

Es tracta d'una activitat que combina la dinamització comercial i la promoció turística sobre la base d'oferir estades, àpats i espectacles a meitat de preu.

En l'acte de presentació d'ahir, el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, es va mostrar sorprès per l'expectació que hi ha per l'esdeveniment entre les empreses de turisme.

Pel que fa als visitants i clients, va explicar que la web de l'esdeveniment ha rebut més de 2.000 visites en els darrers dies i que han rebut moltes trucades de persones que estan pendents de poder fer reserves d'hotel a la pàgina web. Cal dir que des d'anit ja es poden fer reserves a la web.

El regidor va explicar que l'interès confirma l'èxit de la iniciativa, que es va iniciar fa 6 anys sobre la base de fomentar la col·laboració entre els sectors comercial i hostaler i les entitats. Vayreda va definir l'esdeveniment com un gran anunci d'Olot i de la Garrotxa. Va dir: «Volem que la gent s'emporti un bon regust».

Per aconseguir-ho han programat un espectacle d'humor de Pep Plaza, a les 20.30 del divendres al Teatre Principal. El dissabte hi haurà un concert amb espectacle que repassa les cançons més conegudes dels musicals de Dagoll Dagom a les 19 hores, a la plaça Major. També el dissabte hi haurà l'activitat El Fil Musical, que consisteix en diferents actuacions repartides pel centre de la ciutat. També hi haurà el concert gratuït Viatjazz a Nova Orleans de la companyia Roger Canals el diumenge a les 11.30 hores, a la plaça Major. Es tracta d'un espectacle infantil que trasllada els espectadors a Nova Orleans i explicarà les bases del jazz.

A més, hi haurà visites guiades, entrada gratuïta als museus, passejades en burro, poni i rutes en bicicleta, en cavall o carruatge. El diumenge al matí, el comerç estarà obert. El fet que l'Olotx2 es reparteix en 3 dies fa que la ciutat pugui assumir el trànsit.