Les trucades al 112 augmenten un 8,6% respecte al 2016

Durant el 2017, la província de Girona va registrar un augment de les trucades al telèfon d'emergències 112 de Catalunya respecte a l'any anterior. Així ho demostren les dades proporcionades per Protecció Civil de la Generalitat, que comptabilitzen un increment del 8,6% en aquesta zona, passant de les 121.972 rebudes el 2016, a les 132.413 de l'any passat. Més de 10.000 trucades més.

La majoria d'aquestes es van fer per motius de seguretat (41.607), seguides d'aquelles que demanaven assistència sanitària (40.834), les fetes arran d'incidents de trànsit (24.336) i en menor quantia aquelles derivades d'un incendi (6.695). En tots els casos els valors del 2017 es van situar lleugerament per sobre dels registrats l'any anterior a la demarcació.

El Gironès, al capdavant

La comarca que més ús va fer del telèfon d'emergències el passat 2017 va ser el Gironès, encapçalant la llista amb un total de 34.736 trucades, un 7,5% més que l'any 2016 (32.312). La majoria d'aquestes van ser per motius de seguretat. Més de la meitat, concretament 19.361, es van fer des de Girona, 6.375 avisos es van rebre des de Salt i 778 trucades es van fer des de Llagostera.

Des de la Selva es van fer 30.662 trucades al telèfon d'emergències 112, un 9,9% més que l'any 2016. Més d'un terç d'aquestes trucades es van fer per emergències mèdiques i la gran majoria van tenir origen a la localitat de Lloret de Mar, seguida de Blanes i de Maçanet de la Selva, en tercera posició.

En el cas de l'Alt Empordà, més d'un terç de les trucades al 112 durant el 2017 es van fer des de la ciutat de Figueres. En total es van realitzar 30.050 trucades, la gran majoria per motius de seguretat. A més de Figueres, també n'hi va haver força des de Roses o bé Castelló d'Empúries.

Pel que fa a la comarca del Baix Empordà, es van registrar un total de 22.760 trucades, un 34% de les quals tenien com a objectiu demanar assistència sanitària. La major part es van fer des de Castell-Platja d'Aro, seguides de Palamós i Palafrugell en una menor quantitat.

A la Garrotxa més de la meitat de trucades es van fer des de la ciutat d'Olot. En total la xifra es va elevar fins a les 6.645, demanant sobretot assistència sanitària i assumptes relacionats amb la seguretat. A més d'Olot, la Vall d'en Bas també en va registrar prop de 500 i Besalú 345 més.

Els avisos rebuts des del Ripollès van quantificar una xifra de 4.102 durant el passat 2017. D'aquestes trucades la majoria van ser per emergències mèdiques i el lloc des d'on n'hi va haver més va ser Ripoll.

Finalment, la comarca que va registrar menys trucades va ser la del Pla de l'Estany, amb 3.458, provinents principalment de Banyoles. També es van rebre avisos des de les localitats de Vilademuls i Cornellà del Terri.



El balanç català

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya va atendre l'any passat 2.680.520 trucades. D'aquestes, 1.607.594 van ser trucades operatives, que vol dir que van ser generades per una emergència i van activar algun tipus de recurs operatiu. Els mesos que es van atendre més trucades van ser els d'estiu. Concretament al mes de juliol (166.327 trucades), seguit del juny (160.854) i l'agost (159.668).

Pel que fa a dies concrets i episodis, per una banda destaca la revetlla de Sant Joan (tarda del 23 fins a mig matí del 24), i de l'altra el dia 5 d'agost en què hi va haver alhora l'activació del Plaseqcat a Portbou i un episodi d'onada de calor. Per la revetlla es van rebre 18.439 trucades i el dia 5 d'agost 6.991 més.