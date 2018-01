La Diputació ajuda els pobles petits a fer un inventari dels seus nínxols, difunts i titulars

La Diputació de Girona va presentar ahir un programa pilot que es durà a terme a Espolla i Ullastret per a la gestió dels seus cementiris i serveis funeraris. La iniciativa ha de servir per implementar aviat el Pla de Serveis d'Assistència a qualsevol municipi que ho sol·liciti. De moment, a Espolla i Ullastret es començarà per fer un inventari i registre dels nínxols, difunts i titulars. Així, per exemple, hi ha consistoris que volen saber si han d'ampliar o no el cementiri, en creure que tenen un dèficit d'espais. Amb un registre actualitzat sabrien si els nínxols estan ocupats o no, a qui corresponen (hi ha casos on la làpida no es correspon amb el difunt) o bé si hi ha titulars o familiars localitzables. Amb tot, fins ara no disposaven de dades actualitzades (per la poca estructura dels petits ajuntaments) i desconeixen la situació real dels seus equipaments.

Tot plegat neix d'una moció de la CUP aprovada al ple del 18 d'abril de 2017 per elaborar un cens de cementiris i serveis funeraris i de les necessitats dels municipis de rebre assessorament i assistència. Des de l'àrea de Cooperació, dirigida pel diputat Fermí Santamaría, es va fer una enquesta per conèixer la situació dels cementiris i conèixer les peticions dels diferents municipis.

A la demarcació hi ha 353 cementiris, dels quals 269 són municipals. A les grans localitats són les empreses contractades les que s'encarreguen de mantenir actualitzada la informació però municipis petits tenen dificultats, i alguns no tenen ni ordenança fiscal. Com a resultat de l'enquesta, 21 municipis es van mostrar interessants i van fer observacions.

Alguns demanaven formació, altres un reglament genèric per adaptar-lo al municipi, entre les peticions concretes. Espolla i Ullastret van ser els més interessats i s'ha optat per començar amb ells el pla pilot (a Espolla s'ha iniciat). Consistirà en un inventari i registre dels seus cementiris -durarà uns tres mesos- per tenir les dades actualitzades i informatitzades de difunts i de titulars de les unitats d'enterrament. La Diputació, doncs, els ajudarà per posar-se al dia i ofereix els seus tècnics, a més d'adquirir un programa informàtic al Consell Comarcal del Bages que ja disposava del servei.

Però no tot acabarà amb el registre i l'inventari. Als pressupostos del 2018 inclouran una partida per tirar endavant el futur «Pla de Serveis d'Assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris» i inclourà també assessorament tècnic i jurídic, estudis de costos de manteniment i de la gestió econòmica del servei, recull de normativa, modelització i documents rellevants o formació en l'àmbit de la gestió dels cementiris municipals i dels serveis funeraris. Qualsevol municipi de la demarcació podrà acollir-se al servei que necessiti.

D'altra banda, la Diputació treballarà pròximament per fer inventaris de béns i un altre dels camins que són privats o municipals de localitats de la demarcació.