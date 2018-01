Girona és la setzena província on més creixen els accidents de trànsit lleus

Girona s'ha convertit en la setzena província d'Espanya on s'han incrementat més els accidents de trànsit de caràcter lleu durant l'any passat. El creixement ha estat del 3,87% i en total n'hi ha hagut 29.417.

Aquesta és una de les conclusions d'un estudi d'Unespa (Associació Empresarial de l'Assegurança). Es tracta d'una dada que engloba els sinistres viaris lleus ocorreguts entre el gener i el novembre del 2017 perquè, segons els creadors de l'estudi les de desembre encara són provisionals.

Aquest creixement dels accidents de trànsit d'aquesta tipologia situa Girona en setzena posició. Al capdavant del rànquing hi ha les províncies d'Osca amb un 6,54% d'augment dels incidents, Terol amb un 6,29% i Castelló amb un 5,92%.

A l'altre extrem de la taula, hi ha les zones on han caigut més aquests sinistres. Cal dir que són àrees de l'oest d'Espanya i zones on també hi ha menys població com ara Lugo, on han caigut en un 3,98% el sinistres lleus. A Càceres han patit una davallada del 2,96%.

Si s'analitza un altre aspecte dels popularment anomenats «cops de xapa», cal dir que les zones d'Espanya amb més sinistres viaris lleus són les que tenen les zones més poblades i on hi ha grans ciutats. En els primers llocs del rànquing hi ha Madrid, amb 269.517, la província de Barcelona, amb 214.893, i la de València, amb 108.360 accidents d'aquest tipus.

Girona en aquest cas és la vintena província d'Espanya on hi ha hagut més accidents de trànsit de caràcter lleu entre gener i novembre de l'any passat. Mentre que els punts on n'hi ha hagut menys són la província de Terol, amb 3.768 casos, i Melilla, amb 4.271.



El juny, el mes més problemàtic

Els sinistres de trànsit lleus també varien en funció de l'època de l'any i els dies de la setmana durant els quals ocorren. Durant els períodes de vacances hi ha menys incidents perquè els cops de xapa són típics del trànsit urbà i aquest es fa menys dens en els moments de descans.

A tot Espanya, l'estudi revela que el mes més tranquil de l'any 2017 va ser l'agost amb 138.137 casos i el segueix el desembre, amb 148.061 fets. En canvi, el moment més problemàtic de l'any va ser al juny. Hi va haver 176.619 xocs d'aquest tipus a l'Estat espanyol.

Cada mes es van produir de mitjana 159.224 accidents lleus de trànsit. Una xifra supera la mitjana històrica disponible a Espanya dels últims 20 anys. En concret, entre els anys 1999 i 2017, la mitjana se situava en 157.039 fets.



Divendres negre

A Girona cada dia hi va haver de mitjana durant l'any passat fins a 81 «cops de xapa». Si s'analitza la seva estacionalitat per dies de la setmana es pot veure que també és un reflex del comportament col·lectiu de la gent.

El divendres va ser la jornada amb més cops de xapa. De mitjana, a la província de Girona se'n van produir 95 durant el 2017. Aquest tipus de col·lisions cauen en picat el cap de setmana, sobretot el diumenge, quan n'hi va haver 51 de mitjana.

A tot Espanya durant l'any passat es van produir 1.910.000 d'accidents lleus de trànsit, cosa que suposa un increment interanual del 3,14%. Segons les asseguradores, es tracta del nombre més alt dels darrers set anys.

Aquest tipus d'incidents a la xarxa de comunicacions són típics del trànsit urbà i sovint reflecteixen la situació econòmica d'un país. En moments de bonança es produeixen més col·lisions perquè hi ha una major quantitat de vehicles circulant pels carrers. En anys de crisi passa el contrari: baixa la sinistralitat.

L'estudi ha pogut concloure que els cops de xapa van tocar fons a Espanya l'any 2013 i des de llavors no han deixat de créixer. En aquell exercici hi va haver 1.730.000 accidents lleus.