Jutgen els activistes que es van passar 5 mesos al bosc atrinxerats contra la MAT

Després de 8 anys d'espera, els jutjats de Girona acolliran aquest divendres el judici de set activistes que es van atrinxerar en un bosc de la localitat de Sant Hilari Sacalm per dificultar la construcció de les torres 114 i 115 de la línia d'alta tensió. El ministeri fiscal i l'acusació particular -exercida per Red Eléctrica- acusen els cinc nois i les dues noies d'un delicte de coaccions i desobediència a l'autoritat i els demanen penes de presó d'1 any i mig.

L'acció es calcula que va tenir el seu inici l'octubre del 2009, i cinc mesos després, a finals de març del 2010 els Mossos d'Esquadra van realitzar-ne el desallotjament després que la companyia Red Eléctrica els denunciés. L'operatiu es va fer al bosc i va durar vuit hores.

Els joves estaven acampats en una zona boscosa de Sant Hilari Sacalm i dormien penjats als arbres en cabanes. També tenien ideat un sistema de defensa davant de la possibilitat que els vinguessin a desallotjar en un moment determinat.

L'operatiu va començar a les 7 del matí del 24 de març, quan els agents es van personar al lloc amb una ordre judicial dictada pel jutjat de Santa Coloma de Farners on se'ls deia que havien de marxar. En aquell moment alguns joves estaven dormint a dalt dels arbres i altres ho feien en tendes de campanya ubicades a sota. El desallotjament va ser dificultós i es va allargar durant aproximadament unes vuit hores.

Una de les coses que van sorprendre més els agents de l'operació van ser els sistemes de defensa que havien creat: túnels que els comunicaven amb cada tenda, així com uns forats on s'amagaven en cas de desallotjament i en els quals hi havia uns tubs que els permetien respirar i una canal més gran on posaven la mà i s'encadenaven per resistir. També es penjaven a dalt dels arbres.



Crida a la mobilització

El judici començarà a dos quarts de deu del matí d'aquest pròxim divendres, però mitja hora abans ja s'ha convocat una concentració a davant dels jutjats per donar suport als acusats. El pròxim 24 de febrer hi haurà una altra crida a plaça Catalunya, aquesta vegada en suport als processats pels fets de Fellines, que es jutjaran a l'Audiència de Girona del 27 de febrer al 2 de març.