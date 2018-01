Medinyà desapareix com a municipi forçat per la sentència del TC

Medinyà (Gironès) desapareixerà com a municipi aquesta mitjanit i tornarà a annexionar-se a Sant Julià de Ramis. Obligats a dissoldre's per la sentència del Tribunal Constitucional (TC) i l'aplicació del 155, els membres de la comissió gestora han celebrat aquest dimecres el darrer ple. La sessió ha tingut un caràcter marcadament burocràtic, però ha servit perquè el fins ara Ajuntament i també els veïns expressessin els seus sentiments. La fins ara presidenta de la comissió, Montse Garcia, ha dit que avui "es tanca una etapa", però que continuaran treballant "des d'un segon pla" per tornar a segregar-se. "El Constitucional ens ha pres el dret a ser poble; acatem la sentència però no l'acceptem", ha dit. "Sabem que tornar a funcionar com a Ajuntament amb la situació actual del país no serà fàcil, però treballarem per tenir aquest dret", ha dit Garcia. De fet, la placa que hi ha al fins ara Ajuntament no es retirarà.

Quan les broques dels rellotges marquin mitjanit i ja sigui 1 de febrer, Medinyà deixarà de ser el municipi 222 de les comarques gironines. A partir d'ara, tornarà a annexionar-se a Sant Julià de Ramis. Una situació que ja va viure entre el 1972 -també obligat per l'Estat- i fins al juny 2015. Va ser aleshores quan el Parlament de Catalunya, restituint una injustícia històrica, va aprovar la llei que va permetre segregar-lo.

Un text que fins i tot va comptar amb l'aval del PP. El mateix partit que, ara ja des del govern estatal, va recórrer la creació del municipi davant del Constitucional. A finals de setembre de l'any passat, l'alt tribunal espanyol va anul·lar la llei que creava el municipi, emparant-se en què no es complien el requisits bàsics per a la segregació (perquè el poble té menys de 5.000 habitants).

La sentència del Tribunal Constitucional, agreujada per l'aplicació del 155, no ha deixat cap marge. I la comissió gestora, que havia de comandar Medinyà fins a les properes municipals, s'ha vist forçada a desaparèixer. Després d'aprovar dissoldre's al novembre, avui ha fet el darrer ple.

La seva presidenta, Montse Garcia, ja ha dit però que en cap cas tanquen la porta a "reactivar" la situació que han tingut fins ara. "Ens vam constituir com a comissió gestora el 16 de gener del 2016, sota l'empara del Departament de Governació, i ara ens veiem obligats a dissoldre'ns i a tancar una etapa", ha afegit.



"Ens han pres el dret a ser poble"

"La sentència del TC ens ha pres el dret a ser poble, un dret que ens havia donat el Parlament de Catalunya; ho acatem però no ho acceptem, i no ens queda cap altra opció que dissoldre'ns", ha subratllat Garcia, davant la vintena de veïns que han assistit al ple. I ha precisat: "Sabem que amb la situació actual que viu el país no serà fàcil; a partir d'ara ens quedem en un segon pla, però amb el suport dels veïns treballarem perquè ens restitueixin el dret que ens han pres a ser poble".

Després del seu parlament, el secretari ha passat a desgranar l'únic punt de l'ordre del dia: l'acord que acabava del tot amb la comissió gestora i concretava els passos a fer per posar-hi fi. Durant la lectura i l'aprovació –això també era obligat votar-ho- Garcia no ha pogut evitar emocionar-se.

Al final del ple, els veïns assistents han aplaudit i han agraït a la presidenta i als membres de la comissió gestora la feina que han fet durant aquests mesos. A partir de demà, doncs, Medinyà tornarà a ser part de Sant Julià de Ramis.

A la pràctica, això suposarà que la llar d'infants –l'únic servei que s'havia traspassat- torni a dependre de l'Ajuntament de Sant Julià, que també subrogarà el contracte de l'educadora. L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, ja va dir però que Medinyà tindria autonomia.

De fet, al pressupost d'aquest 2018, que ascendeix a 3,5 milions d'euros (MEUR), ja hi ha partides separades per a Sant Julià i Medinyà. "Per molt que el govern espanyol hagi aturat la segregació de Medinyà, nosaltres continuarem treballant de manera separada perquè així ho van votar els ciutadans; la sentència del Tribunal Constitucional no pot trepitjar la voluntat dels nostres veïns", ha dit l'alcalde.

A més de pressupostos separats, l'edifici que fins ara ha fet d'Ajuntament a Medinyà mantindrà el record d'aquests dos anys. I és que, com ja ha deixat clar la comissió gestora, la placa no es retirarà.