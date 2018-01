Protagonisme per la pau a les escoles

La Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona i comarques ha donat el protagonisme del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (Denip) a persones, anònimes o populars, que han fet aportacions rellevants a favor del pacifisme. Elles van ser les «protagonistes per la pau» d'un mes de feina a una dotzena d'escoles de Figueres i Girona, que es va tancar ahir amb una festa al Parc del Migdia d'aquesta darrera ciutat. En l'acte, l'ONG Pallassos Sense Fronteres hi va tenir un paper destacat.

El 30 de gener es commemora l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, una jornada que centres educatius a títol particular i organitzacions com Oxfam Intermon, l'Associació Amics de la Unesco de Girona o la Coordinadora d'ONG Solidàries aprofiten per treballar la cultura de la pau i promouren els seus valors amb l'alumnat.

La Coordinadora d'ONG ha proposat una campanya que s'estructura al voltant de tallers i que es realitza amb el suport dels ajuntaments de Girona i de Figueres. De la primera ciutat s'hi han implicat les escoles Migdia, Àgora, Fedac Sant Narcís, Santa Eugènia, Doctor Masmitjà i Maristes, a més dels instituts de Secundària Montilivi i Vallvera –aquest de Salt– i el Programa de Formació i Inserció de Girona; mentre que a la capital altempordanesa hi han participat les escoles Sant Pau, Parc de les Aigües, Maria Àngels Anglada i Cor de Maria, així com l'institut Ramon Muntaner.

Ahir al matí, un miler de nenes i nens de sis centres educatius de Girona van assistir a l'acte de cloenda del Denip, al Parc del Migdia, que es va tancar amb una actuació de Pallassos Sense Fronteres. Tant ells com els seus companys de Figueres han treballat els valors de la cultura de la pau i els drets humans a través de diferents tallers i dinàmiques escolars, que han consistit en buscar informació sobre persones anònimes o conegudes, internacionals o locals, caracteritzades per construir la pau en el seu dia a dia. El tancament de la campanya organitzada per la Coordinadora d'ONG Solidàries va comptar amb l'assistència del vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, i del regidor de Cooperació, Cristòbal Sánchez.

A la tarda, l'associació Amics de la Unesco de Girona va organitzar la dotzena edició del «Plantem la Pau», que va incloure una lectura de poemes i la plantada d'una pomera. En aquest acte, que es va celebrar a un quart de 4 de la tarda al Jardí de la Pau del GEiEG de Palau, hi va participar l'alumnat de sisè curs de Primària de l'escola Migdia i representats de l'entitat organitzadora, del GEiEG, de l'Ajuntament de Girona i dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament. Més tard, a les 7 de la tarda, Amics de la Unesco de Girona van programar una xerrada sobre les armes nuclears, que va oferir el director de FundiPau, Jordi Armadans.