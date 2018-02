Anàlisis d'ADN per multar pels excrements dels gossos

L'Ajuntament de Campdevànol utilitzarà l'ADN dels gossos per acabar amb la problemàtica dels excrements als carrers i places del municipi. Un mètode que també està implantat en altres pobles, com Ribes de Freser.

Aquest dijous el consistori obre el termini perquè els propietaris de gossos facin l'extracció de sang al seu animal per així tenir-ne el patró d'ADN. Aquestes dades permetran saber a quin animal pertanyen els excrements. El període per fer les extraccions de sang finalitzarà el 30 d'abril.

L'Ajuntament ha signat un conveni amb quatre veterinaris i amb l'empresa Vetgenòmics per tal de tirar endavant aquesta iniciativa, i el cost econòmic de l'extracció de sang i patró d'ADN anirà a càrrec de l'Ajuntament de Campdevànol, sempre que es porti a terme en el termini establert. Fora d'aquest període serà el propietari qui haurà d'assumir aquest cost. La partida pressupostària és de 12.000 euros i el cens actual de gossos de Campdevànol és de més de 300.



Diluir l'orina amb aigua

El nou reglament de tinença d'animals també estableix l'obligació de diluir l'orina dels gossos amb aigua per tal d'assegurar la salubritat de tots els espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Campdevànol continua insistint amb l'objectiu de deixar els carrers i places nets d'excrements de gossos, una problemàtica que pateixen la majoria de municipis. El consistori va apostar en primer lloc per fer una campanya publicitària agressiva amb cartells i tríptics que no van deixar ningú indiferent, i també es va crear l'heroi SAC (Súper AntiCaques) que es va passejar per les escoles i llars d'infants fent pedagogia del que representa tenir un gos i així transmetre el missatge del civisme als més petits.

La regidora de Barris i Serveis Generals, Dolors Costa, explica que «és cert que l'objectiu principal d'eliminar les caques dels carrers no es va aconseguir, però sí que vam remoure consciències i la campanya va tenir molt bona acceptació en general».

També, assegura el consistori, s'han fet controls i s'han posat sancions a propietaris de gossos, però la manca de recursos humans ha fet que el problema hagi persistit. Des de l'Ajuntament es confia que el nou sistema que s'aplicarà ara ajudi a reduir considerablement la problemàtica.