Uns cent pacients tractats amb una teràpia per reeducar les defenses

Més d'un centenar de pacients de tot Catalunya han estat tractats amb la tècnica terapèutica de la fotoafèresi, un tractament que reeduca el sistema de defenses. Des del 2009, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha aplicat a unes cent persones aquesta tècnica, que es fa gràcies a una màquina que extreu la sang del pacient, en separa els limfòcits (glòbuls blancs), els aplica un fàrmac, i llavors torna a injectar de nou la sang tractada al malalt.

La fotoafèfesi tracta pacients amb afectacions cutànies i malalties relacionades amb els limfòcits, afectats per la malaltia de Crohn, o per limfomes cutanis com la micosis fungoide, per exemple.

La majoria dels pacients han rebut el tractament a la seu del banc a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. La doctora Marta Rodríguez, hematològa del banc al centre barceloní, està seguint el rastre de tots aquests pacients tractats des de fa 8 anys perquè «sabem que funciona, però no en sabem la realitat exacte de cada cas». És la seva tesi de carrera: avaluar l'estat de salut dels pacients al llarg del temps.

El primer pacient tractat va ser el març del 2009, i era un malalt que després d'un trasplantament de moll d'os, va patir la malaltia d'empelt contra el receptor (MECH), una complicació en què el teixit trasplantat ataca el cos del pacient.

El 95% dels pacients que reben tractament de fotoafèresi pateixen aquesta malaltia, amb diferent gravetat i amb afectació que pot situar-se a qualsevol òrgan del cos, pell, enduriment de les articulacions? «Si són molt aguts, pugem la màquina a planta per fer el tractament», explica la doctora Rodríguez.

La fotoafèresi «és una alternativa molt vàlida pels pacients amb malaltia d'empelt contra receptor que ja porten molts fàrmacs immunosupressors i no els funcionen».



Dues hores de tractament

El principal avantatge és que actua per un mecanisme d'immunomodulació, «que no és més que una manera de reeducar el sistema immune perquè deixi de fabricar les defenses que ataquen el propi cos», apunta. I a més, el fàrmac que s'usa es redueix 200 vegades respecte a la dosi en pastilla. L'inconvenient és que calen dues hores de tractament, dos cops per setmana d'entrada i tenir bones venes perquè cal aplicar dues vies (extracció i retorn a ambdós braços). És per això que s'usa com a tractament alternatiu quan és convenient, segons valora l'equip mèdic.

Actualment a més de a la Vall d'Hebron, ja es fa fotoafèresi als centres on es fan trasplantaments al·logènics, és a dir, als bancs de sang de l'hospital de Sant Pau de Barcelona, a Bellvitge i a Badalona.