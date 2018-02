Investigadors de Girona participen en l'estudi més gran del món sobre el càncer

Investigadors gironins han participat en el major estudi internacional sobre la supervivència del càncer, un gran mapa del càncer que evidencia l'augment de la supervivència dels pacients oncològics al món i les desigualtats que encara es produeixen entre països, sobretot en el cas d'alguns càncers infantils. L'estudi Concord-3, que acaba de publicar The Lancet en la seva versió digital, s'ha realitzat a partir de les dades de més de 37 milions de persones, proporcionades per 322 registres de càncer de 71 països, entre ells el Registre del Càncer de Girona, i que fan referència al període 2000-2014.

Un dels autors principals de la investigació és el doctor Rafael Marcos-Gragera, investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), i també hi han participat la resta de membres del Registre del Càncer de Girona.

L'estudi analitza els divuit tipus de càncer més habituals arreu del món i conclou que les supervivències més altes es registren als Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i els països nòrdics.

A l'Estat espanyol també s'ha produït una millora destacada en tots els tipus de tumors, fins i tot els de pitjor pronòstic: així, la supervivència cinc anys després del diagnòstic ha passat del 9% al 13% en el càncer d'esòfag; del 14% al 17%, en el cas de fetge; del 10,8% al 13,5%, en pulmó i del 21% al 27% en pacients amb tumors cerebrals. En el càncer de còlon, la supervivència ha crescut del 56% al 63%, una millora que els investigadors atribueixen a l'èxit dels programes de detecció precoç desplegats els darrers anys.



Desigualtats entre països

L'estudi deixa clares les grans diferències que existeixen entre els països segons la seva riquesa. Així, per exemple, malgrat que la supervivència dels tumors cerebrals en infants ha millorat a la majoria de territoris analitzats, les xifres de Dinamarca i Suècia, amb un 80%, doblen les del Brasil i Mèxic, on no arriba al 40%.

La desigualtat també es percep en el càncer de mama: si la taxa de supervivència als Estats Units i Austràlia és del 90% per a dones diagnosticades entre 2010 i 2014 a la Índia és del 66%; una desigualtat que també es veu al continent europeu: mentre que en setze països la supervivència arriba al 85%, a l'Europa de l'Est es manté en el 71%.

La millora de la supervivència s'ha produït en tot tipus de càncer, fins i tot en els més letals, encara que continuen sent baixes tant en païsosd'alt com de baix nivell econòmic. Només el càncer de pàncrees manté una supervivència inferior al 15% en tots els països.