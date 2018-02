L'avaluació de 4t d'ESO es manté al febrer encara que l'Estat la retardi un trimestre

Una ordre del Ministeri d'Educació, publicada dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat, regula l'avaluació externa de quart d'ESO i retarda les proves fins al tercer trimestre del curs, quan el Departament d'Ensenyament les té programades per a la setmana vinent. En concret, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu publicita al seu web que els exàmens es faran el dimarts i el dimecres 6 i 7 de febrer, d'acord amb les seves condicions.

A cinc dies lectius d'aquestes dates, ahir, en ser preguntat pel xoc amb l'Estat, Ensenyament va dir que «el Departament està avaluant com afectarà l'ordre ministerial en relació amb les proves quart d'ESO». El Consell responsable de l'avaluació, que han de fer tots els estudiants, ha previst per dimarts els exàmens de llengua castellana, catalana i matemàtiques; i per dimecres, els de l'àmbit cientificotecnològic i de llengua estrangera i aranès.