Més de 800 persones han fet salut a la vora del Ter

Més de 800 persones han participat en les activitats realitzades aquest passat 2017 dins el projecte Salut i Natura a la vora del Ter.

Aquesta iniciativa del Consorci del Ter, en la que col·labora Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona), combina el coneixement de la natura amb la promoció de la salut. Busca incidir en les habilitats per a la vida dels participants i promoure estils de vida saludables alhora que posar en valor el nostre entorn. Ho fa aprofitant el recurs que ofereix la Ruta del Ter.

Al llarg d'aquest 2017 s'ha dut a terme una vintena d'activitats als municipis de la riba del riu. Se n'han realitzat, doncs, a les comarques del Ripollès, el Baix Empordà, el Gironès i La Selva. Entre els tallers, s'ha fet tallers científics de peixos, anellaments d'ocells i descobertes naturalistes, entre altres. Per sumar esforços a l'hora de divulgar-les i dinamitzar-les, el Consorci ha col·laborat estretament amb les entitats locals.

Aproximadament la meitat de les accions han anat dirigides a col·lectius específics, com ara a persones en situació de pobresa, de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió social així com centres escolars amb factors socioeconòmics desfavorables. Es buscava oferir-los la possibilitat de realitzar activitats no habituals, de descobrir l'entorn natural i d'aprendre divertint-se. En els tallers, també s'hi ha entrenat les habilitats personals i s'ha propiciat l'adquisició d'hàbits saludables.

Un total de 385 persones de diferents edats han participat en activitats pensades per a col·lectius específics. Cal recordar que és en aquests sectors de població on es concentren els índexs més alts de sedentarisme, mala alimentació i poques oportunitats per realitzar determinades activitats.

Aquest 2017 ha estat el quart any d'aquesta col·laboració entre el Consorci del Ter i Dipsalut.