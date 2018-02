Nomenen l'excap de premsa de Santi Vila nou assessor de la Diputació

Canvi en els assessors de la Diputació de Girona. El PDeCAT ha cessat un dels càrrecs de confiança que havien entrat amb Unió, Maria del Mar Fernández, i ha nomenat Carles Arbolí Padrosa com a nou assessor de Ple per al grup del PDeCAT. El nou nomenament es va publicar ahir al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i el signa el president de la Diputació, Pere Vila. En aquest anunci, es comunica el cessament de Maria del Mar Fernández Cruzado com a assessora de ple (havia ocupat el càrrec des del 2014, llavors com a personal de confiança d'Unió Democràtica) i es nomena en el seu lloc al periodista Carles Arbolí amb la mateixa retribució de 27.542,62 euros l'any bruts i amb igual dedicació parcial (del 75%). El nomenament és efectiu des del passat 15 de gener.

Arbolí, nou assessor de ple pel PDeCAT, ha estat en els últims anys al costat de l'exconseller català Santi Vila, com a responsable de premsa i cap de l'oficina de comunicació, als departaments de Cultura, Territori i Empresa. El darrer càrrec va ser com a assessor del conseller en Projectes Transversals del Departament d'Empresa i Coneixement, del qual va ser cessat amb efectes del 26 d'octubre de 2017 arran de la dimissió de Vila poc abans de la declaració d'independència.

El canvi d'assessor no altera la graella de personal eventual i de confiança, que es manté amb 25 assessors i amb totes les posicions ocupades. En total, per a l'exercici 2018, la Diputació de Girona destinarà en retribucions anuals brutes per al personal de confiança la xifra global de 946.650,74 euros.

El partit que més assessors té és el PDeCAT, amb 13 (amb l'entrada d'Arbolí, ara ja només en queden dos que van entrar amb Unió i que, arran del trencament amb CDC, s'han incorporat al PDeCAT). A banda, ERC té altres 7 assessors, el PSC en té dos, i la CUP, IdS i Demòcrates tenen un càrrec de confiança respectivament.