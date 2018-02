Olot aprova fer l'espai de coworking a l'antiga botiga de can Guitart

La Junta de Govern local d'aquest dijous ha adjudicat el lloguer del local de la botiga can Guitart, conegut també com a can Nyera, per destinar-lo a espai de coworking. Es tracta d'un local de 175 metres quadrats, situat al número 5 del carrer de l'Aigua. La botiga va tancar l'any 2000 i 18 anys després es conserva força igual que el darrer dia.

L'espai, que va tancar les portes fa 18 anys com a comerç de roba a peces, viurà en els mesos venidors un seguit de reformes que han de permetre convertir-lo en un espai de treball obert i polivalent, que podrà donar cabuda a una quinzena d'emprenedors. Els 175 metres quadrats es repartiran en un espai de treball compartit (a la sala de la botiga), una sala de reunions i una petita oficina que també esdevindrà lloc de reunió.

La idea és que l'espai serveixi per acollir professionals que puguin dura a terme la seva activitat en un centre d'aquestes característiques. El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PdeCAT), va assenyalar que és l'espai ideal, perquè els joves que acabin la formació a l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot puguin iniciar un negoci.

L'Ajuntament serà el responsable de la rehabilitació i equipament del local, però es seleccionarà a través d'un concurs l'empresa que es farà càrrec de la gestió i dinamització del local. Haurà de treballar de manera molt coordinada amb l'Àrea d'Empresa i Emprenedoria de DinamiG.

L'objectiu de l'Ajuntament és dur a terme iniciatives que permetin, a més d'afavorir la realtzació de projectes compartits entre els professionals que s'hi ubiquin, promoure projectes en coordinació amb empreses de la comarca ja consolidades.

L'Ajuntament d'Olot encarregarà la redacció del projecte per condicioanar les instal·lacions de can Nyera com a espai de coworking. Els treballs és previst que comencin aquesta tardor i que l'espai estigui en servei a principis del 2019.